新电信第三季净利 下跌27.6％至5.32亿元

新电信净利下跌主要是因为前年同期脱售Indara Corporation（前身为Australia Tower Network）70％的股权带来2亿6100万元的净特殊收益，而去年这段时间则因印度Airtel持股的Indus Towers为一个主要客户拨出一笔显著应收准备金，导致出现2800万元的净特殊亏损。

新电信（Singtel）截至去年12月底的第三季净利同比下跌27.6％至5亿3200万元。

净利下跌主要是因为前年同期脱售Indara Corporation（前身为Australia Tower Network）70％的股权带来2亿6100万元的净特殊收益，而去年这段时间则因印度联号公司Airtel持股的Indus Towers为一个主要客户拨出一笔显著应收准备金（receivable provision），导致出现2800万元的净特殊亏损。

新电信星期四（2月16日）发布现财年第三季和首九个月的业务报告。

集团第三季营收和息税折摊前盈利（EBITDA）分别下跌5.1％和8％至37亿1300万元和9亿1100万元，主要是少了数码行销公司Amobee的贡献，以及澳元贬值8％。

如果不包括澳都斯（Optus）转到国家宽频网络和Amobee带来的贡献，集团第三季基本营收上扬6％，息税折摊前盈利则下跌3.2％。

在第三季，旅游活动增加、5G网络推动预付（prepaid）销售和外籍劳工回归，使移动服务营收增加，推动集团新加坡个人消费业务的营收上扬3％；企业业务营收则微跌0.8％。

集团子公司恩士迅（NCS）的营收强劲增长21％，但营运费用升高导致息税折摊前盈利下滑29％。集团表示，恩士迅在采取措施优化成本结构，提高利润率。

现财年首九个月，集团净利微升0.8％至17亿零100万元，营收下跌5.1％至109亿7200万元，息税折摊前盈利下跌4.5％至27亿8800万元。

新电信集团总裁袁坤满在文告中说，随着企业加快数码转型，尽管劳动力和收购成本继续影响利润，恩士迅的订单额依然强劲。他预计，随着扩展业务的成本在下来几个季度有所缓和，恩士迅的利润率会得到改善。

“在当前的通胀环境，我们严格控制集团的业务成本，同时也平衡投资于增长和创新的需求，在充满不确定因素的经济背景下，稳步执行战略重点。”

新电信星期四闭市报2.47元，起0.82％。