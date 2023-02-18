裕冰坊重新发展成住宅 给裕廊东潜在买家带来佳音

裕冰坊（JCube）今年8月7日起停止营业，重新发展成40楼高的住宅项目。这对裕廊东的潜在买家而言，不啻是个喜讯，因为它将是这区阔别多年的新住宅项目。

根据凯德地产（CapitaLand Development）上星期二（2月7日）的文告，新住宅项目包含两层楼的商场，预计在下半年推出，并在2027年完工。

目前，凯德尚未透露新项目的住宅单位数量和销售尺价，但有市场人士预计这项目有超过400个单位，尺价至少2000元。

近年来，政府积极推动裕廊地区的发展，包括宣布发展裕廊湖区（Jurong Lake District），引入新住宅、新企业、新娱乐和便利设施等。

然而，就私宅项目而言，裕廊东其实并没有很多新项目，最新的是2013年6月推出的嘉逸轩（J Gateway），距今已有10年。

这项目由MCL地产发展，有738个单位，于2017年建成，位于西城（Westgate）旁，对面不远处就是裕廊东地铁站。

它当时推出的尺价介于1450元至1650元，是郊区新私宅项目中最高尺价之一。即便它推出时碰上政府宣布总偿债率（TDSR）框架，许多买家仍然赶在房贷措施生效前办理买房贷款手续。

从嘉逸轩最新的交易价来看，当时买家大多是赚到了。它近期几个单位的交易尺价介于1778元至1917元，像上月一个单位以90万元转手，尺价相当于1900元。

值得一提的是，嘉逸轩有很多小型单位，较不适合有家庭的买家。

另一个靠近裕冰坊的项目为“绿和园”（Ivory Heights），它于1993年建成，共有654个住宅单位，原为中等入息公寓（HUDC），在1998年私有化，目前屋契还剩约63年，属于较旧项目，尺价相对嘉逸轩低了许多。

例如它上月有个面积1948平方英尺的较大单位售出，交易价为170万元，尺价为873元，比嘉逸轩低了一半。

绿和园占地82万5502平方英尺，总容积率为1.6，重新发展潜能大，一直是集体出售市场关注对象之一。但它多次展开集售计划，始终未能获得八成屋主支持，搭上集售列车。

在绿和园旁的蔚湄园（Westmere），也是另一个较旧项目。它建于1999年，共有286个单位，屋龄达24年。这项目是由凯德所发展，最近的交易尺价为864元至979元。

裕廊东往西去还有两个私宅项目——柏奥花园（Parc Oasis）和玫芳园（The Mayfair）。前者建于1995年，共有950个单位，发展商为马可波罗（Marco Polo，后名为会德丰产业Wheelock Properties）；后者建于2000年，共有452个单位，发展商为吉宝置业（Keppel Land）。

两个项目近期交易尺价约1006元至1105元，总价一般低于150万元，属于许多买家的最恰当（sweet spot）价位。

就租赁市场而言，裕廊东租赁活动活跃，像嘉逸轩过去一年有390个租约，相当于一半单位出租了。它们的租金从2000元到9300元不等，最近一个2卧房单位的月租为4250元。

整体而言，裕廊东作为我国西部较偏远的住宅区，曾经是许多人眼中“鸟不生蛋”的地方。但政府这些年的大力开发，令这一区未来潜力令人拭目以待。只不过私宅买家中不乏投机者，在他们的炒作下，裕廊东私宅价格涨幅已优于大市，蠢蠢欲动的买家可能得留意这点，别因过高价格买房，背上一身沉重的房贷负担。