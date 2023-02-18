印花税调高后首个私宅开放预览 万景轩不调整销售价

对于万景轩是否会因买方印花税上调而调整销售策略，发展商森联集团执行董事郭新明受访时说，买方印花税上调主要是针对售价较高的高档私宅，而万景轩除部分五房单位外，超过九成的单位售价低于300万元，影响应该不大，所以集团没有调整价格的计划。

买方印花税（Buyer's Stamp Duty）调高后的首个私宅项目万景轩（The Botany at Dairy Farm）星期六（2月18日）开放让买家预览，发展商表示没有调整价格的打算，会按原计划销售，不过未来的项目发展会通过优化设计，降低成本上扬对买家的影响。

从星期三（2月15日）起，住宅价格超过150万元至300万元的部分，买方印花税从原本的4％调高至5％；超过300万元的部分，则从4％调高至6％。

对于万景轩是否会因买方印花税上调而调整销售策略，森联集团（Sim Lian Group）执行董事郭新明星期五（2月17日）接受《联合早报》采访时说，买方印花税上调主要是针对售价较高的高档私宅，而万景轩除部分五房单位外，超过九成的单位售价低于300万元，影响应该不大，所以集团没有调整价格的计划。

郭新明指出，买房是长期投资，刚需买家不会因印花税上调而改变购房计划。此外，地价和建筑成本的上涨也让发展商难以降价。

万景轩位于牛乳场一带，属于99年地契，计划3月4日正式开盘。

项目由五栋楼组成，共386个住宅单位。一卧室加书房和两卧室单位的价格分别从99万8000元和120万元起。三卧室和四卧室单位则分别从173万元和239万元起。五卧室单位的起价为288万元，这意味着所有三卧室及以上的单位买家须支付更多买方印花税。

郭新明说，要想知道买家对买方印花税上调后的具体反应，还要看这个周末到访展示厅看房的人数。他预计，除一卧室加书房和两卧室会受青睐外，三卧室在这个地区也会受到家庭买家的欢迎。

他指出，虽然万景轩的销售计划不变，但是集团在此后其他项目的单位设计中，会把买方印花税上调的因素作为考量，在不影响居住环境舒适的前提下，通过优化单位面积以降低买方印花税上调对买家的冲击。