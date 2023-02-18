连续四个月同比萎缩 非石油国内出口1月跌逾两成

我国非石油国内出口（NODX）连续两个月下跌超过20％，今年1月份同比跌幅扩大至25％，大于市场预期，也是2013年2月以来最大的单月跌幅。

这是非石油国内出口连续四个月同比萎缩。基于外部需求疲软和经济展望不明朗，经济师普遍预测非石油出口今年全年会萎缩。

新加坡企业发展局星期五（2月17日）发布的最新数据显示，电子和非电子出口都在1月份下滑，主要是去年的表现好，形成较高的比较基础。

电子出口跌幅从去年12月的17.9％扩大至今年1月的26.8％；非电子出口的同比跌幅也从21.3％扩大至24.5％。

经季节性调整，非石油国内出口在1月环比上扬0.9％，扭转去年12月的2.9％萎缩。

在10大非石油出口市场中，跌幅最大的三个市场是香港（55.1％）、中国大陆（41.1％）和美国（31.5％），取得增长的只有日本和欧盟27国，分别为1.4％和21.4％。

华侨银行首席经济师林秀心指出，非石油国内出口创下2009年1月全球金融危机时期以来最糟的年度开局。1月的跌幅接近她预测的24.6％，部分原因是去年的高基数，而且今年农历新年落在1月。她说，若不是制药出口在1月同比扩张22.8％，整体出口萎缩幅度会更严重。

马来亚银行证券经济师蔡学敏和李主礼在报告中指出，除了全球需求疲弱，1月份非石油国内出口大挫也是因为农历新年来得早，“综合1月和2月的数据，将能对全球需求和中国重开的影响做较有意义的评估”。

他们指出，我国对中国的出口在去年下半年表现逊色，随着中国重开预料可改善，部分抵消其他市场的跌幅。他们维持非石油国内出口今年全年萎缩1％至4％的预测。

林秀心预计今年第一季的需求和增长会继续疲弱，导致未来几个月出口表现低迷，直到有更明确迹象显示中国消费者的信心和需求在重开后加快回升。

“值得庆幸的是，美国和欧盟去年第四季避免陷入萎缩，近期也有迹象显示欧美经济会软着陆。”

林秀心维持今年非石油国内出口萎缩3％的预测。“制造业，特别是电子业的势头或许要到今年迟些时候才稳定，并出现好转。”

新加坡兴业银行高级经济师颜圣充则认为，非石油国内出口的下跌势头已在去年第四季见底，不过今年上半年会进一步同比萎缩，要到下半年才反弹。

他说，非石油出口接下来的环比表现有望改善，“加强我们认为新加坡可在今年免于陷入技术性衰退的观点”。

分析师：金管局料不收紧新元政策

我国最新出口数据疲弱，经济师因而普遍认为，新加坡金融管理局过去一年多来收紧新元政策的举措已告一段落。

巴克莱银行高级经济师陈光陞说：“出口数据疲弱支持我们的论据，金管局今年不会再收紧政策，也不会在例行会议之外这么做，除非1月核心通胀超出预测。”

金管局将在4月发表半年一度的货币政策声明。