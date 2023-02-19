租房“牛市”的负面效应

当市场供不应求，大家急着找房之际，心怀不轨的欺诈者就有机会趁虚而入。假经纪、假租户、假广告等都是他们行骗的伎俩，市场出现了许多不好的做法，租户应该提高警惕，必要时应反馈给当局，这样才能有效杜绝不良的市场运作。

最近媒体报道，中峇鲁一个老组屋的四房式单位，租金竟然高达6200元，成为全岛之冠。

这类由新加坡改良信托局建造的老组屋，设计格局特殊，四房式单位面积近1200平方英尺，以天价租金出租或许是特例。但是其他普通四房式组屋“叫租”5000元至6000元，也时有所闻。更夸张的是一个单位招租，十几二十个潜在租客抢租，甚至为了势在必得，愿意付出比屋主要求还高的租金。

本地租房市场出现了这个现象：即使愿意出高价租房，也可能一房难求。

去年财神似乎特别眷顾包租公包租婆，本地租金全面飙升。去年整体私宅租金全年猛涨34%，组屋租金则上涨28%，还分别连涨24个月及30个月。更令人啼笑皆非的是，我国的住宅租金涨幅还和纽约并列全球第一。

租金节节上升，租房需求也来势汹汹。疫情稳定后，大量外来人力回返本地就业市场，外国学生回到我国就学，庞大的租屋需求骤增。另外，房价居高不下、房贷利率调高也让许多买家暂时转向租房，加上部分等待预购组屋的家庭因施工延后而继续租房，造成市场供不应求，出现“抢租”现象。

不久前，有个读者告诉记者，她和丈夫的租房经历就像一场噩梦。这对退休夫妻2021年卖掉位于里峇峇利一带的四卧房公寓单位，准备降级到郊区一个较小的公寓单位养老。

因为还没来得及买新居，他们在旧居附近先以3000元租住一个小公寓单位，租约两年。两年租约尚未满，经纪已经联络她讨论续约，告知租金已涨到4200元，两年不到涨幅竟高达40%。即使租金最后减至4000元，但仍超出预算，于是选择不续约。

眼看租约还有半年就期满，又还没买到心仪的屋子，她开始另找新房子租住，而这又是另一个噩梦的开始。她上各大房屋搜索引擎找房子，按广告上的联系发出短信或电话联络代表经纪，很多都没回应。一两个回应她的经纪，在发现她是以个人身份而非跨国公司代表租屋，又只肯签一年租约，还要讨价还价，最终都不愿多谈。

更匪夷所思的是，很多当天发出的招租广告，尽管她在第一时间就跟进洽询，却都被告知房子已被人抢先一步出租了。别的租户是“多看一眼房子就没了”，她却是“一眼没看房子就没了”。几个月下来，她那一带的公寓租金越涨越高，而她既租不到房子，也买不到房子，顿时陷入租房遇阻，买房又没着落让她几乎崩溃。

经纪和房东可影响市场运作

火热的租房市场中，一些经纪或房东可能见钱眼开，导致挑客情况更严重。有些经纪为了赚取更多佣金，专挑肯签较长租约或付出更高租金的租户，即使这都不是房东的意愿。这可能导致房东不能及时租出房子而蒙受收入损失，潜在租户也因无法尽快租到房子而造成不便。有时候则是房东漫天开价，让租户感无奈。一名租住南部豪宅的外籍租户就申诉，早上房东叫租2万6000元，傍晚已涨到3万7000元，租金一天内飙涨了40％。

有些经纪明明已经租出之前一些较热门的房子，却没抽出列在搜索引擎的招租广告，目的就是为了继续吸引潜在租户洽询，然后再把他们引到其他的出租房。

当市场供不应求，大家急着找房之际，心怀不轨的欺诈者就有机会趁虚而入。假经纪、假租户、假广告等都是他们行骗的伎俩，市场出现了许多不好的做法，租户应该提高警惕，必要时应反馈给当局，这样才能有效杜绝不良的市场运作。

租房市场房源炙手可热，有更多房地产被推出市场赚取租金。若仔细观察本地一些被保留的旧店屋，除了街层的单位一般较有商业价值，楼上两层的布局较难作为一些商业或住家用途，毕竟要上下楼梯，空间狭窄，也没有专属停车位或卸货区，因此很多保留旧店屋都已改为工人宿舍。芽笼一带，更是常见。

根据网上列出的床位出租广告，芽笼的四人至六人一房的床位，每月租金竟然高达650元，相当于郊区一些组屋普通卧房的房租。

虽然这些店屋可取得不错的租金收益，但何以让这些历史遗产沦为工人宿舍，难道它们没有更好的发展价值？这是值得探讨的问题。

调高印花税或让租房市场更火

政府星期二公布2023年财政预算案时有新的宣布，从隔日起，房价超过150万元至300万元的部分，买方印花税率从原本的4％调高至5％；房价超过300万元的部分，则从4％调高至6％。

这个搭上预算案顺风车的房地产降温措施来得有点突然，虽然买家须多付1％至2％买方印花税，但是额外税额看来并不显著，短期内可能影响买房情绪，可能导致一些买家取消或延迟买房计划，转而租房。这也可能加剧租房市场的租金压力和供应短缺的情况。

租金涨势短期内看来无法逆转，毕竟利率还在趋高状态。疫情过后，我国边境管制措施松绑，从国外回流本地市场的人力有增无减，造成房源供应不足但需求非常强劲，在市场供需失衡情况下，无形中推高了租金。

租房“牛市”总是有人欢喜有人忧。包租公包租婆见“财源滚滚”笑不拢嘴，租户则得勒紧裤带付房租而叫苦连天。国会议员曾经关注，一再攀升的租金会否影响外国专才留驻我国的意愿。

此外，一般普通外地打工族，如果得把过半“薪水”都用来支付房租，势必影响他们继续留在本地打拼的意愿，这些“看不见”的连锁反应将间接冲击本地的劳动力市场。

因此如何保持一个稳定的租房市场，让供需逐渐趋于平衡，租金维持在合理范围，并且警惕房租暴涨可能引发的负面效应，值得当局关注与探究。