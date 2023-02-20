海峡时报指数 Straits Times Index

本栏于上周一（13日）曾论及指数于10日以3360.69点闭市而成了“转向”信号。短期回扯，指数当填补介于3382.46点与3388.52点间的缺口。见报当天指数以3368.91点跳空高开，过后一度上升至3376.69点，可惜后劲乏力，未能将上述缺口填补就悄然回落至3324.70点。14日指数一度上升至3341.42点，也未能扭转乾坤。15日指数跳空下试3271.78点，随即将介于3318.76点与3293.71点间的缺口填补，同时在介于3312.84点与3318.20点间留下缺口；16日指数骤然回升至3325.02点，旋将此缺口填补，同时又在介于3286.26点与3280.82点间留下缺口。17日指数以3300.66点开市，接着升试3330.83点，最终以近乎全天最高的3328.37点闭市。由于指数正在形成一个“升锲形”，估计一旦完成，指数将跌穿3271.78点而出现骤跌，填补介于3253.99点与3242.46点间的缺口，自不在话下。何况指数自2022年2月17日的3466.23点下跌至同年10月25日的2968.87点为第（1）波，而第（2）波或者已经在今年元月30日的3408.10点结束；那么第（3）波的跌幅将更大，跌穿3220.92点的支撑线当无悬念。