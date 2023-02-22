借新马毗邻优势 新加坡+1战略：为制造业拓广商机

作为全球商业中心，新加坡多年来建立起良好的经商环境和金融体系，创新生态系统近年也愈加成熟。另一方面，与新加坡一水之隔的马来西亚，劳动队伍教育水平日益提高，人力和土地资源充裕，具有竞争力。

新马两国各有独特优势，马来西亚自然成了“新加坡+1”、业务战略扩充的佳选之一，尤其是在新加坡设立区域总部的外国制造业者。这些企业可借助新马毗邻彼此、靠近国际海港和机场的优越地理位置，以及航空、陆上和海港的多式联运联通性，布局东南亚和国际市场。

它们同时能在人才、创新和基础建设方面取得优势，扩大公司在东南亚的生产基地的布局，并与更多战略伙伴建立合作关系，加速实现“新马半径”的辐射效应。

中国消费者熟悉的面包品牌巴黎贝甜（Paris Baguette）定下雄心目标，计划未来八年扩充10多倍的店面数量，于2030年在东南亚、中东和北非设立多达500家店面，让面包香飘满本区域。

这个大规模计划的“发酵”过程，背后有一个秘方：用好新马双引擎，驱动在全球的加速扩充计划。

目前，这个来自韩国的烘焙品牌在新加坡、越南、印度尼西亚、柬埔寨和马来西亚有36家店面。巴黎贝甜东南亚首席执行官李慧心接受《联合早报》访问时说：“我们将继续大幅度进行投资，在全球加速扩充计划，除了在马来西亚柔佛建设首个获清真（Halal）认证的工厂，也会在的毗邻地段增建一个全球制造和分销中心，支持公司在东南亚、中东和北非的业务扩充计划。”

该计划的关键第一步，是在新加坡设立东南亚区域总部，把主要的商业部门、区域创新和培训中心，以及支持本地零售业务的中央厨房设施集中一处。这也是巴黎贝甜母公司SPC集团在韩国以外设立的首家区域创新中心，专注于研发新产品，再运往马来西亚工厂大量生产。

同时，巴黎贝甜在马来西亚柔佛投资3000万美元（约3979万新元）的首个获清真（Halal）认证的工厂，预计明年第二季可启用。这个工厂位于依斯干达的努沙再也科技园（Nusajaya Tech Park），面积达1万6500平方公尺。厂内有七个全自动化的冷冻面团生产线，每天可生产多达11公吨面团，用来制作面包、糕点和蛋糕等产品。除了生产线，这里也设有全自动化的货仓设施。

韩国面包品牌巴黎贝甜在依斯干达努沙再也科技园兴建的工厂，预计在明年第二季启用。（图/巴黎贝甜提供）

接下来，巴黎贝甜会在这个清真工厂的毗邻地段，建设全球制造和分销中心，加快扩展公司业务至全球主要区域。

处在东南亚中心的新加坡，不但让巴黎贝甜母公司SPC集团更有效地取得资源，也有助于集团打入区域和国际市场。此外，新加坡汇集科技、工程和企业管理等方面的人才，与多个国家建立自由贸易协定，营造完善的经商环境。

例如，新加坡是迄今全球规模最大的《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）的成员国之一，这项协定通过简化通关程序和消除关税等措施，让贸易更快捷。

李慧心对于新加坡和马国的优越地理位置给予肯定。她说：“这两国毗邻彼此，位置具战略性，也靠近国际海港和机场。”

巴黎贝甜区域生产基地的所在地努沙再也科技园，位于依斯干达公主城的核心地段。它距离新马第二通道不远，驾车五分钟就抵达新山移民及检疫大厦。此外，科技园距离新加坡港务集团的码头约半个小时，开车到新加坡樟宜机场也不到45分钟，给商品出口带来便利。

这两国毗邻彼此，位置具战略性，也靠近国际海港和机场。 ——巴黎贝甜东南亚首席执行官总裁李慧心

努沙再也科技园位于依斯干达公主城的核心地段，距离新马第二通道不远，也靠近新加坡港口和机场。（联合早报制图）

巴黎贝甜东南亚首席执行官总裁李慧心。（图/受访者提供）

李慧心也认为，公司采纳“新加坡+马来西亚”战略的最大好处，是同时得到两国政府的强力支持。公司在新加坡推动创新和研发时获得政府的资助；在马国设立公司和申请各项批准等程序上，也获得相关机构助一臂之力。

此外，巴黎贝甜把业务扩充到马国让它更接近战略伙伴，如去年通过与马国星巴克经营者Berjaya Food集团合资公司，在当地开设更多店面。

新马科技园优势互补

东南亚制造业联盟（SEA Manufacturing Alliance）是另一项帮助企业扩大在东南亚生产基地的计划。这是由新加坡经济发展局、新加坡企业发展局，以及私营公司战略伙伴建立的合作关系，旨在帮助制造业者结合东南亚国家相辅相成的优势。

凯德集团（CapitaLand）、胜科工业旗下的胜科城镇发展公司（Sembcorp Development），以及格兰特投资（Gallant Venture）是东南亚制造联盟的首三名策略伙伴。三家公司在马来西亚、印度尼西亚和越南一共设有超过10个工业园。

凯德投资首席客户拓展官陈理翰是创立努沙再也科技园的推手之一。他受访时说：“我们希望借助新加坡和马来西亚的优势，为本地和国际企业打造下一代的产业空间。我们要建造一个可与新加坡工业园相辅相成的科技园。”

努沙再也科技园目前有36家跨国企业入驻，它们主要是先进制造业者，来自宇航、电子、食品、医疗器材、精密工程，以及数据中心等领域。（图/凯德集团提供）

这个工业园目前有36家来自新加坡、马国、中国、韩国、美国、英国以及德国等的跨国企业入驻，它们主要是先进制造业者，来自各个领域，包括宇航、电子、食品、医疗器材、精密工程，以及数据中心。它们对科技园承诺的投资额总计17亿令吉（约5亿新元）。

陈理翰指出，一些工业的地面承重（floor loading）要求较高，并且需要高天花板设计，以容纳大型机器。在这方面，努沙再也科技园可满足客户的需求，因为马国有足够空间建造单层工厂。

努沙再也科技园的总面积超过150公顷，可为200家企业提供900万平方英尺的商业空间。

陈理翰强调，凯德集团不只为企业提供工业空间，也提供一站式服务，从介绍专业服务伙伴、顾问和银行，到指引它们聘请人才等，在各方面帮助它们在马国设立制造基地。

疫情凸显分散制造活动基地的重要

凯德投资首席客户拓展官陈理翰。（图/受访者提供）

他透露，许多入驻工业园的企业把区域总部设在新加坡，并在这里进行研发和制造关键零件，之后在马国完成组装工作。组装步骤需来自世界各地的不同零件，而且需大量空间来放置大型机器，工业园能满足客户在这方面的要求。

冠病疫情导致供应链受干扰，更是凸显分散制造活动基地的重要，而新马毗邻彼此，有助企业在遇到突发情况时更快做出反应，控制风险。疫情暴发之后，企业对工业园的兴趣明显提高，凯德集团接到的相关询问比疫情前多出一倍，其中有不少企业积极跟进。

至于有企业对在马国设厂的操作效率及是否有匹配的技术人才存有疑问，陈理翰建议企业“实地考察，参观我们所建造的工厂，看我们如何打造下一代的工业空间”。

在招揽人才方面，他说：“入驻科技园的是高技能行业，不是劳动密集型产业。我们会积极帮助它们联系教育学府和猎头公司，几乎所有的客户在请人方面都没有遇到什么阻碍。”

他强调，凯德集团采取长远的视角，致力于扶持入驻企业取得成功。

在招揽人才方面，入驻科技园的是高技能行业，不是劳动密集型产业。 ——凯德投资首席客户拓展官陈理翰

新加坡经济发展局副总裁兼区域伙伴关系负责人卢三和受访时指出，在东南亚寻求发展的企业，向来把新加坡视为设立区域总部、研发中心和先进制造设施的基地。

“这些企业被新加坡有利的经商环境和创新生态系统所吸引。这包括了我们建立广泛的自由贸易协定网络、互联互通的全球物流管道，以及健全的知识产权保制度。与此同时，东南亚的消费者和劳动市场日益扩大，让企业看到其中的机遇，从新加坡连接到这个区域。”

卢三和说，经发局希望通过东南亚制造业联盟帮助企业借助新加坡和本区域的优势，打造更广大和完整的东南亚策略。通过“新加坡+1”模式，制造商可让生产网络多元化，建立更具韧性的供应链。

【本文由新加坡经济发展局呈献】

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