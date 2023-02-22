马来西亚熔炼 Malaysia Smelting Corporation

本栏于去年1月6日曾论及这只股票由于自2021年2月26日的0.71元上升至12月10日的1.13元，期间“动力”信号却从6.07054下跌至1.93628处，意味着调整即将开始。当时股价为1.00元左右，可是股价并没有立即下调，而是继续其升势。去年2月21日股价跳空升试1.35元，遂在介于1.30元与1.23元间留下缺口。3月2日股价上升至1.69元，完成了源自2020年4月15日从0.199元上升以来的第（3）波，接着回扯至同年3月14日的1.27元，此为第（4）波。3月21日股价骤然上升至1.45元，同时在介于1.43元与1.38元间留下缺口；3月30日股价回落至1.37元，旋将此缺口填补。4月21日股价上升至1.69元结束了第（5）波，随即进入三波调整，其间（A）波又具五波。同年11月3日股价下探0.435元结束了（A）波，因此，估计股价已经进入（B）波回扯，填补介于0.97元至1.02元间的缺口当无悬念，一旦完成（B）波，股价将重返跌势，毕竟介于0.52元与0.46元间的缺口尚未被填补呢。