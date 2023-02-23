宏兴豪宅推出集售 保留价1.33亿元

位于第26邮区的永久地契项目宏兴豪宅（Hong Heng Mansions）推出集体出售，保留价为1亿3300万元。

负责集售的房地产咨询公司ERA星期三（2月22日）发布文告指出，1亿3300万元的价格相当于容积率每平方英尺约1208元，这不包含土地增值费（land betterment charge）。

宏兴豪宅建于1990年代，土地面积约7万8644平方英尺，有17个商业单位及41个住宅单位。根据2019年市区重建局的发展总蓝图，该地段被划为综合用途，容积率为1.4。

若获得有关当局批准，这个地段可重新发展成高达约11万零102平方英尺的总楼面面积。

今年以来有几个项目推出集售，包括第三次推出的珍珠大厦（People's Park Centre），也有数个集售项目在今年找到买家，例如华业集团（UOL）与新加坡置地（Singland）本月联手以3亿9218万元收购私宅项目Meyer Park。

宏兴豪宅靠近春叶（Springleaf）地铁站，附近有不少生活设施，如ORTO和三巴旺购物中心（Sembawang Shopping Centre），也靠近培英小学、中正中学（义顺）等学校。随着义顺、三巴旺、万礼的持续振兴，这一带将显著转型，提升该区的吸引力。

这个项目的招标活动将在4月18日下午2时截止。