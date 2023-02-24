联储局暗示利率将继续居高 海指下跌35.11点

美国联邦储备局暗示利率将继续居高，让投资者失去信心，纷纷避走股市。新加坡海峡时报指数震荡下跌35.11点或1.06％，以3264.93点作收。

美国联邦储备局认为小幅加息将能更好地根据通货膨胀情况调整货币政策，但有必要让利率维持在高位，直到通货膨胀率回落到2％。这意味着利率高涨时期可能比市场之前预期的持久。

辉立nova分析师萨赫德瓦（Priyanka Sachdeva）说，市场担心货币政策会大幅收紧，对未来的经济展望也更加悲观。

海指在过去一个月里下跌大约2.6％，投资教育公司Invest Coach董事经理蔡一鸣认为，这在意料之中。

他接受《联合早报》访问时说：“其实全球经济仍面对高通胀和高利率带来的挑战，所以海指在今年开年时的涨势是不合理的。接下来，市场的走势将取决于中国经济重开的速度。关键在于中国需要多久才能恢复与其他国家经济联系至冠病疫情前的水平。”

他认为，这个目标还需要一段时间才能达成，并预测海指会在今年上半年继续下滑。

股市全天全场交易量为16亿3000万股，交易额为14亿3000万元。上升股276只，下跌股249只。

跌幅最大的海指成份股是吉宝企业（Keppel Corp）、大华银行（UOB）和香港置地（Hongkong Land），分别滑落26.43％、4.42％和2.77％，收报5.40元、29.62元和4.57元。

领涨的包括新翔集团（SATS）、吉宝数据中心房地产信托（Keppel DC REIT）和怡和合发（Jardine C&C），分别上涨2.94％、2.06％和1.35％，收报2.80元、1.98元和29.26元。

本地进入财报季高峰，多家上市公司先后发布最新业绩。

扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）去年的净利上涨33％至人民币26亿1290万元（约5亿零882万新元），每股盈利人民币66.31分，集团将派发每股5分的股息，派发日期有待公布。

在造船和航运业务增长的推动下，集团下半年和全年营收分别增长17％和37％，达人民币110亿元和人民币207亿元。扬子江船业星期四闭市报1.33元，下跌1.48％。

虎豹企业（Haw Par）去年下半年净利同比上升24.5％至7109万元，全年上升34.7％至1亿4832万元，每股盈利为32.1分；净资产值为16.03分。公司将派发每股15分的年终股息。虎豹企业股价下滑2.46％，报10.29元。

运通网城房地产信托（EC World REIT）2022年第四季可派发收入同比下跌59.1％至509万元，每单位派发0.628分。在全年表现方面，可派发收入下滑23.8％至3856万元；每单位派发下滑24％至4.762分。信托收报0.47元，无变动。

其他在个股消息，宝德新加坡（Boustead Singapore）发表文告说，收购子公司宝德项目（Boustead Projects）的价格调高到0.95元是最终价格，不会再调高。收购献议将在电子献议文件发出后的28天内有效，截止日期不会延长。宝德新加坡的股价收报0.875元，上升1.74%；宝德项目的股价则下滑4.04%，报0.95元。

新电信（Singtel）与网络安全公司派拓网络（Palo Alto Networks）合作加强5G网络辨识和防御网络威胁的能力。新电信发表文告说，将提供世界上首个具有安全即服务（Security-as-a-Slice，简称SecaaS）能力的5G网络服务，新电信股价下跌0.82％，报2.41元。