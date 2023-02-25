受精密工程与化学和一般制造领域拖累 我国制造业产值连续四个月下跌

1月产值比去年同期减2.7％。虽然开年表现不利，制造业上半年或陷入萎缩，但经济师预计，边境重开接下来有望提振一些制造业领域。

我国制造业产值连续四个月下跌，1月产值比去年同期减少2.7％，这主要是受精密工程、化学和一般制造领域拖累。

制造业表现也逊于市场预期。彭博社较早的调查显示，经济师预测中位数是1月份产值将扭转之前三个月的跌势，同比扩张0.8％。

虽然开年表现不利，制造业上半年或陷入萎缩，但经济师预计，边境重开接下来有望提振一些制造业领域。

新加坡经济发展局星期五（2月24日）发布的预估数据显示，不包括生物医药制造业，整体制造业产值同比下跌6.3％。

生物医药制造业 交通工程业取得增长

经季节性调整，1月制造业产值环比减少1.1％，扭转去年12月的2.9％涨幅。不包括生物医药制造业，1月制造业产值增长0.4％，较去年12月的4.8％涨幅显著放缓。

各领域中，唯有生物医药制造业和交通工程业取得增长。在制药业强劲增长37.5％的带动下，1月生物医药制造业产值同比扩张23.2％，比前一个月的17.4％萎缩明显改善，主要因为生产的活性药物成分组合不同。

交通工程业产值在1月同比增长4.7％。当中，海事与岸外业扩张29.2％，宇航业和陆路交通业分别萎缩2.8％和20.8％。

一般制造业产值跌幅最为显著，在1月同比下挫18.3％，部分原因是上个月的农历新年假期。

华侨银行首席经济师林秀心说，制造业产值创下2012年1月以来最糟的年度开局。1月制造业产值陷入萎缩在意料之中，主要因为全球需求放缓、电子领域持续疲软，以及今年的农历新年假期落在1月底，比去年更早。

经济师看好中国边境重开推动我国制造业。

新加坡兴业银行高级经济师颜圣充对我国的交通工程、一般制造和生物医药制造业保持乐观。他认为，边境逐渐重开和旅游需求回升能支撑宇航业，亚洲旅游活动恢复也能支持酒店相关领域，提振食品制造领域。生物医药制造去年相当波动和疲弱，形成低基数效应，今年的表现有望回升。

马来亚银行证券经济师蔡学敏和李主礼说，由于制药生产升至13个月以来最高水平，1月产值的跌幅因此比预期小。“综合1月和2月的数据，将能对全球需求和中国重新开放带来的影响进行较有意义的评估。”

经济师：制造业上半年料衰退

最新数据显示，精密工程和化学业在1月分别同比下挫11.1％和13％。电子业在1月份也下挫，跌幅为2.9％。

颜圣充认为，在外部前景暗淡的背景下，制造业活动预计上半年大部分时间继续萎缩。他维持全年制造业增长介于零至2％的预测，倾向这个范围的下端。

蔡学敏和李主礼预计，制造业衰退在今年上半年将持续，但由于中国重新开放将缓冲并部分抵消欧美经济放缓，这个衰退或许是浅层的。

他们说，我国的经济增长崎岖不平，制造业和贸易相关服务料陷入衰退，酒店、航空和面向消费者的行业则继续复苏及支撑增长。