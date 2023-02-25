政府援助减少及电费上涨 新科工程全年净利减6.2％至5.35亿元

新科工程集团（ST Engineering）截至去年12月底下半年净利同比下跌7.1％至2亿5500万元，主要是因为政府援助减少、能源通胀（电费上涨）以及费用增加。

集团全年净利也因此减少6.2％至5亿3500万元，每股盈利从前年的18.30分减至17.18分。

董事会建议在5月9日派发每股4分的年终股息，全年股息因此达16分，高于2021年的15分。股票注册截止日期是4月26日。

集团星期五（2月24日）早上发布业绩时指出，政府提供的援助减少、能源通胀以及收购美国智能交通业者TransCore的交易与整合开销等，影响了下半年和全年净利表现，但节约成本举措和业务增长的成果，显著抵消这些影响。

上半年和全年，疫情相关的政府援助分别减少6700万元和2亿零300万元。

集团下半年营收同比增加17.9％至47亿6500万元，全年营收增加17.4％至90亿3500万元。商业宇航、城市解决方案与卫星通信和国防与公共安全这三大业务的全年营收，分别增长21％、49％和6％，达到29亿9000万元、17亿7000万元和42亿7000万元。

新科工程总裁兼首席执行官钟思峰指出，商业宇航业务已从宇航业的复苏受益，这个业务预料将进一步复苏，尤其是亚太区以及因为中国的重新开放。城市解决方案与卫星通信业务方面，TransCore目前已经取得正面现金流，预料在收购后第二年便能增加集团的盈利。

此外，所有业务都取得可观的新合同，这使到集团在去年底时订单总额达230亿元，比疫情前水平高出50％，这是未来增长的领先指标。这些订单当中，约72亿元预料在2023年交货。

他在发布会上回答询问时说，能源通胀指的是电价，预料电价将继续波动。

集团将通过新合同把能源通胀转给客户，并探讨减少能源消费的方法。

至于为何集团放弃自动驾驶巴士项目，钟思峰说，集团仍然认为自动驾驶巴士将比其他自动驾驶车辆最先商业化，但是集团不打算负担未来五年5亿元的研发开销。

他说：“考虑到所有因素，集团如今状态良好，我们将能如期实现五年计划。”