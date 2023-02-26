1月新私宅销量创高点 景乐苑登榜首

今年首个亮相的新私宅项目景乐苑（Sceneca Residence）旗开得胜，成为1月份最畅销的私宅项目。

位于丹那美拉的景乐苑上个月推出，268个单位中已售出157个，或接近60％卖出。在高利率和房地产降温措施下，这个项目刚推出就热卖，显示市场仍存在压抑需求，尤其是在中央区以外（OCR）的地段。

景乐苑由中冶置地（MCC Land）、Ekovest Developments和天阶控股（The Place Holdings）联合发展，上月每平方英尺中位数售价为2083元。

销量亚军是淡滨尼的执行共管公寓（EC）项目景丽轩（Tenet），它与景乐苑一样位于中央区以外。这个EC项目去年12月推出时，是该月份的新私宅销量冠军，但上个月被新项目给刷下。

景丽轩由青建地产（Qingjian Realty）、三达利建筑（Santarli Construction）和喜敦控股（Heeton Holdings）合资建造，共有618个单位，上个月售出145个单位，至今卖出95％或590个单位。

由于供应严重吃紧，近期推出的EC项目尺价越来越高，该项目上个月的中位数尺价为1388元。

其他上榜项目上个月的销量都不高。靠近荷兰路的绿墩雅苑（Leedon Green）售出21个单位，中位数尺价为2957元。这个项目预计在今年底建成，2020年初推出至今卖出523个单位或82％。

位于第九区黄金地段经禧区的永久地契豪华项目康邻豪庭（Klimt Cairnhill）以17个单位的销量排在第四，中位数尺价为3784元。项目2021年8月开盘至今仅卖出25个单位或18％。这是一个集体出售后重新发展的项目，原为经禧楼（Cairnhill Mansions）。

排行第五的是毗邻荷兰村地铁站的综合型项目One Holland Village Residences，上个月卖出16个单位，中位数尺价为2791元。项目自2019年11月开始销售至今，已卖出84％或249个单位。

整体而言，发展商在1月推出更多新供应，带动销量猛涨。不包括EC在内，发展商共推出410个新私宅单位，环比大增811.1％。这个月份的销量为四个月以来的高点，共卖出391个新私宅，环比大增130％。

至于政府刚在2023年财政预算案中，宣布调高部分私宅的买方印花税，据市场观察并没有影响买家看房的兴趣。目前为止，发展商仍对市场具有信心，将如期推出新项目。