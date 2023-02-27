买方印花税上调后首个项目 顶丽峰开售卖出38%单位

买方印花税（BSD）在2月15日上调后首个正式开售的私宅项目顶丽峰（Terra Hill），在首个周末卖出38％单位，每平方英尺平均价格超过2650元。

分析师形容这个销售成绩稳健及符合预期。基于利率高企，一些买家变得较为谨慎，今年接下来的项目新推出时销售率可能介于30％至40％。

顶丽峰的发展商海峡实业（Hoi Hup Realty）和双威发展（Sunway Developments）星期天（2月26日）发布文告透露，这个位于巴西班让的永久地契项目预览时吸引了超过1万人参观，270个单位在开盘首两天售出102个，平均尺价超过2650元；当中35个顶级大型单位售出七个，平均尺价超过2850元。

博纳产业研究与内容主管黄秀莹认为，以位于其他中央区（RCR）的永久地契项目来看，顶丽峰的平均尺价合理。在利率高企的环境，开盘售出约三分之一的单位也符合预期。

黄秀莹说：“买家现在需要更多时间做决定，今年接下来有更多新项目会推出，买家在购房前可能会货比三家才做决定。”

由于买家变得更谨慎，考量期也变长，黄秀莹认为下来新项目开售的销量将介于30％至40％，以当前行情来说算不错。

去年推出的RCR项目鑫丽嘉园（Piccadilly Grand）和丽福苑（LIV＠MB）开盘都售出逾七成单位。黄秀莹说，这是例外而非常态，当时的利率还低，如今已高出许多；当时的新项目少，积压需求多，而今年接下来将有好几个RCR项目推出。

ERA产业研究与咨询部主管麦俊荣形容顶丽峰的销量“稳健”，这部分是因为它属于永久地契项目。“在第五区的非有地私宅交易中，只有14％属于永久地契。”项目靠山面海对买家也有吸引力。

顶丽峰前身为福林园（Flynn Park），在2021年推出集体出售，海峡实业和双威发展以3亿7100万元买下。

从2月15日起，房价超过150万元至300万元的部分，买方印花税从原本的4％调高至5％；房价超过300万元的部分则从4％调高至6％。

合登集团高级研究主管李思德接受《联合早报》访问时说：“消息宣布后，展厅的人流还是很多，显示买家无惧买方印花税的小幅增加。”

李思德透露，顶丽峰的买家多居住在西部，看中项目毗邻南部濒水区，靠近地铁站、附近有丰树商业城、新加坡国立大学等。他认为，即将在明年完工的甲级办公楼Labrador Tower可为项目带来良好的租赁潜力。