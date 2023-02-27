海峡时报指数 Straits Times Index

本栏于上周一（20日）曾论及指数正在形成一个“升锲形”，估计一旦完成，指数将跌穿3271.78点而出现骤跌，填补介于3253.99点与3242.46点间的缺口，自不在话下。何况指数的第（2）波回扯，或者已经在今年1月30日的3408.19点结束；那么第（3）波的跌幅将更大，跌穿3220.92点的支撑线当无悬念。当时指数为3328.37点左右，见报当天指数一度升试3330.66点，可惜虎头蛇尾，指数竟于当天以近乎全天最低的3308.75点闭市。21日指数于开市时，即跳空至3313.37点，过后一度升试3315.86点，无奈后劲不足，过后回落至3298.30点。22日指数更下跌至3291.04点，23日指数开市跳空至3302.65点，然而，好景不长，接着跌穿了上述位于3271.78点的价位，猛挫至3264.93点，填补了介于3286.26点与3280.82点间的缺口。24日指数以3264.45点开市后，迅速回升，最终以3282.30点闭市，形成了“转向”信号。因此，若以五波走势计自上述的3408.19点，则指数短期内可能出现三波回扯，过后重返跌势，毕竟第（3）波的跌势将会持续一段日子。