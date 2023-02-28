吉宝基础设施信托 Keppel Infra Trust

这只股票于2009年3月16日下跌至0.35元，遂于每月一杆图以“主要转向”信号完成a波，接着回扯至2010年元月25日的0.58元，此为b波。2011年12月19日股价下探0.29元结束了c波，同时为A大波画下句号，旋进入具三波的B大波回扯，期间（A）波又具三波。2015年5月25日股价上升至0.56元，随即于每周一杆图以“主要转向”信号完成了（a）波，过后下调至同年8月25日的0.43元结束了（b）波。2018年元月17日股价上升至0.58元，又于每周一杆图以“主要转向”完成了（c）波，同时为（A）波画下句号，旋以三波下调至2020年3月19日的0.35元，此为（B）波，接着进入（C）波升势。2022年8月1日股价上升至0.595元，随即于每周一杆图以“主要转向”信号结束了（C）波，同时为B大波画下句号，旋进入C大波跌势。同年10月26日股价下试0.505元，今年2月2日股价一度回扯至0.58元，估计股价一旦跌穿0.505元的支撑点，当朝0.35元的重大支撑点前进。