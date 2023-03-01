丰树泛亚商业信托 Mapletree Pan Asia Commercial Trust

本栏于去年11月2日曾论及这只股票所形成的一个“斜向交叉”的基本目标为1.47元了。当时股价为1.59元左右，11月3日股价直试1.55元，同时在介于1.62元与1.67元间留下缺口。11月4日股价下试1.52元，与上述1.47元的基本目标相去不远，遂于每月一杆图以“转向”信号完成了第（3）波中的第（I）波，旋出现第（II）波回扯，而此第（II）波又具三波。11月11日股价跳空上升至1.70元，填补了上述第一个缺口，同时在介于1.62元与1.57元间留下缺口。11月17日股价上升至1.78元完成了图中的（a）波，12月21日股价下跌至1.61元，并以“转向”信号为（b）波画下句号。今年元月30日股价升试1.85元，且以“转向”信号为（c）波画下句号，同时结束了第（II）波。因此，估计股价已经进入第（III）波跌势，2月7日股价骤跌至1.78元，随即在介于1.81元与1.83元间留下缺口；截至2月15日股价已经下跌至1.68元，短期回扯，股价或将填补此缺口，过后当向下填补上述第二个缺口。