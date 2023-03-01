胜科海事和吉宝岸外与海事完成合并

胜科海事（Sembcorp Marine）和吉宝岸外与海事（Keppel Offshore & Marine）星期二（2月28日）完成合并。

前一天发布了2022财年业绩的胜科海事，星期二开市前要求暂停交易。

胜科海事指出，暂停交易是为了给所有股东，包括获得吉宝企业派发胜科海事股票的股东，创造公平的交易环境。

按照时程表，吉宝企业的股东星期三（3月1日）将获得吉宝以股代息、每股派发19.1股胜科海事的股票。胜科海事恢复交易后，获派发胜科股票的吉宝股东，可以开始交易胜科海事的股票。

分析师早前指出，取决于吉宝股东怎么看待合并后的发展，胜科海事的股价在短期内可能因为吉宝股东决定出售持股而承压。

胜科海事星期二召开线上业绩说明时指出，集团目前拥有将近68亿元净订单额，管理层有信心今年的财务和营运指标会进一步改善，营收更胜去年。

胜科海事去年下半年净亏同比减少77％至1亿1830万元，全年净亏缩小78％至2亿6110万元。

胜科海事财务总监吴可文表示不便评论合并后的业务。“就胜科海事而言，要预测今年是否可转亏为盈为时尚早，很难作出准确预测。”

吴可文也说，以集团的净订单额和财务情况来看，今年的运营和财务指标可改善。“我们相信至少在营收方面将看到增长。”

胜科海事总裁兼首席执行长黄东燊透露，集团目前接获有关新建项目的询问，不少是为浮式生产储油船（FPSO）寻找更干净、更环保的解决方案，也有和浮动式风力发电场有关。

胜科海事和吉宝岸外与海事合并后，希望在全球新能源和再生能源市场争取到更多机会。