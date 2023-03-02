与财长对话探讨如何善用资源抓住新机遇 早报预算案商业论坛本月15日举行

2023年《联合早报》财政预算案商业论坛将于本月15日（星期三）上午10时30分至中午12时举行。

副总理兼财政部长黄循财和贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲将在论坛上与商界代表对话，讨论新财政预算案，以及中小企业可如何善用资源和措施，抓住疫后新时代的增长机遇。

受邀参与对话会的商界代表是新加坡中华总商会会长高泉庆、新加坡工商联合总会主席林明彦、中小企业商会会长王腾忆，以及大华银行集团首席经济师全德健。

这是《联合早报》第八年主办财政预算案商业论坛，活动结合线上和线下形式进行。受邀宾客将现场出席在首都剧院（Capitol Theatre Singapore）举行的论坛。公众也可免费报名观看论坛现场直播。

高通胀推高各种商业成本，地缘风险对全球供应链造成结构性冲击，新加坡要在疫后重开的国际市场竞争，须加大力度提升企业的能力及培养更多优秀的人才。

2023年财政预算案的主题是“携手前进新时代”，着眼长期，协助企业在这个宏观背景下持续创新与壮大。

政府今年宣布服务业2030愿景，深入阐述服务业如何把握数码化和可持续领域的增长机遇，在今后10年把增值提高至少50％，并创造超过10万份新工作。

政府也推出全新的企业创新计划（Enterprise Innovation Scheme），为五项主要创新活动的开支提供最高达400％的税额扣除（tax deduction）。全国生产力基金（National Productivity Fund）将注入40亿元资金，同时将用途扩大至吸引外资，以维持新加坡在日益激烈的国际商业环境中招商引资的优势。

今年预算案也拨出10亿元加强新加坡企业国际化计划（Singapore Global Enterprises initiative），协助本地企业取得资金以扩大规模和打造国际竞争力。

《联合早报》总编辑吴新迪是对话会的主持人。他接受采访时说：“我们的企业现在面对的不只是疫情后的新常态，更是世界政治与经济局势出现巨大变化后的新常态。我们企业的领导将能有与副总理面对面的机会，一同探讨怎么迎接这个新常态。”

有意在线上观看财政预算案商业论坛的公众，可上网event.sph.com.sg/zbbudget23报名。