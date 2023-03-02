报告：优于全球表现 本地企业去年派息增19.8％至112亿元

报告说，在冠病大流行期间实施的派息限制解除后，新加坡银行的派息增长。新加坡电信公司的盈利增长表现强劲，也派发不少股息。

由于银行的派息增加，本地上市公司去年全年派发的股息增长19.8％至112亿新元，优于全球表现。在最新一轮的财报季，本地不少蓝筹股宣布的股息也取得增长。

英国资产管理公司骏利亨德森投资（Janus Henderson Investors）星期三（3月1日）发布的全球股息指数报告指出，全球上市公司去年全年派发的股息增长8.4％，达到创纪录的1.56万亿美元（2.09万亿新元）。若将汇率波动、特别股息和其他技术指标纳入考量，全年股息则增加13.9％。

报告说，在冠病大流行期间实施的派息限制解除后，新加坡银行的派息增长。新加坡电信公司的盈利增长表现强劲，也派发不少股息。

胜科工业表现最强劲 每股派息增长60％

根据FSMOne.com提供的数据，按已发布2022财年业绩的海峡时报指数成份股来看，胜科工业（Sembcorp Industries）的派息表现最强劲，2022财年每股派息增长60％。其次是新科工程（ST Engineering）和华侨银行（OCBC），每股派息分别增加33.3％和28.3％。

FSMOne.com高级投资组合经理游维仁接受《联合早报》访问时说：“在全球股市遭抛售的情况下，本地派息股去年的整体表现坚韧。”

他说，由许多派息股组成的海指去年取得8.36％的总回报率，以增长股为主的指数则大跌。例如，标普500指数去年暴跌18.65％，这并不意外，因为股息通常提供稳定的实际收入来源，有助于投资者缓解在市场波动期间承受的部分损失。

“事实上，股息去年为海指贡献了一半以上的回报率。”海指去年的总回报率当中，股价回报率占4.09％，其余4.27％为股息回报率。

游维仁指出，市场预期海指今年的平均股息收益率达约5％。

骏利亨德森投资的报告也分析区域的派息表现。亚太区（日本除外）上市公司去年派发总值1849亿美元的股息，增长7.2％。台湾的表现最佳，全年派息增加58.3％。香港的派息则增长21.8％。

骏利亨德森亚洲股息收益联席投资组合经理杜赫拉（Sat Duhra）在报告中说，尽管面对全球逆风，以及中国实施清零政策导致当地经济活动处于低迷状态，亚太区（日本除外）上市公司的股息去年仍大幅回升。

分析师：全球今年派息增长料放缓至2.3％

本区域的表现坚韧，其中台湾的表现最强劲。台湾有很多科技公司，它们受到需求疲软的严重冲击，但资产负债表稳健，让公司能够在不明朗时期实现强劲的股息增长。

考虑到未来的经济增长前景不明朗、通货膨胀、央行进一步加息，以及地缘政治风险，骏利亨德森预计全球今年的派息增长放缓至2.3％，达到1.6万亿美元。