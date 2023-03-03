美利率料持续走高 新加坡国库券收益率回涨

美国利率料持续走高，新加坡储蓄债券利率和新加坡政府国库券收益率回涨。分析师预计，这股涨势可能会持续到美国的高通货膨胀情况缓解为止。

星期四（3月2日）拍卖的六个月期国库券的截止收益率达到每年3.98％，高于上一批的3.93％。这一批国库券的发行规模为47亿元，认购额130亿元。

通过非竞标（non-competitive bidding）方式认购的投资者都获得百分之百的分配。

六个月国库券在去年12月创下4.4%收益率的新高之后便逐步回落，2月2日拍卖的一批债券，收益率跌至3.88%，但后来开始上升。

储蓄债券利率也提高

另一方面，星期三（3日）推出的新一批新加坡储蓄债券，利率也提高。这批将在4月发行的储蓄债券，第一年利率为3.01％，10年平均回报率为3.15％。3月份储蓄债券的第一年利率为2.76％，10年平均回报率为2.9％。

财务规划公司Providend研究分析师林俊雄说，我国金融市场向来以美国为风向标，政府债券的收益率料会随着美国国债收益率调整。

美国国债收益率创新高

他接受《联合早报》访问时说，自从美国1月份的核心个人消费支出数据超出预期，美国国债收益率便大幅上升，我国政府债券的收益率也跟着上升。

美国国债收益率星期四（3月2日）创下新高，两年国债收益率上升四个基点至4.9244％，达到15年新高。10年国债收益率则上升至4.02％，是去年11月以来的高峰。

林俊雄说：“新加坡政府债券收益率可能会维持在较高水平，直到通胀出现缓解迹象。”

Bondsupermart环球固定收益研究部高级分析员林廷聪也有类似看法。

他受访时说：“我们预计这个情况会持续到美国的就业和通胀数据显示经济和通胀开始放缓。这意味着联储局可能会转变立场，改而削减利率，但在那之前，我们预计利率会依旧维持在较高水平。”

下一批六个月国库券将在下星期四（9日）推出。