强调要更快实现盈利 东南亚科技巨头 评级上升股价却下跌

全球科技公司经过一轮密集发力和竞相增长后，如今盈利前景面临多重挑战。像Grab、GoTo和冬海等东南亚科技巨头，因区域激烈竞争而在一定程度上压低了盈利率，导致它们处于亏损状态。

面对经济可能衰退的前景，Grab、冬海集团（Sea）和GoTo等东南亚科技巨头强调要更快实现盈利以吸引投资者。这些举动促使证券分析师看好这些科技公司前景，调高它们的评级和目标价。然而，此举却造成市场担心科技公司为提早达到目标会牺牲营收增长，导致这些科技股近期股价下滑近10％。

美国上市的Grab上星期四（2月23日）公布2022年第四季和全年业绩，集团第四季调整后EBITDA的亏损大幅收窄至1亿1100万美元，营收增两倍至5亿零2000万美元，超过分析师预期。这主要得益于它大幅削减了支出水平。

Grab也宣布大幅提前实现盈利的时间段，预计在今年第四季的调整后EBITDA将实现盈亏平衡，比之前预测至少2024年下半年实现这一目标，提早了半年左右。消息宣布后，多家证券行看好Grab业务前景。银河—联昌（CGS-CIMB）分析师王康权给予Grab“买入”评级，目标价从3.5美元升至4.5元。尽管如此，Grab这一个多星期来股价跌了8.6％，一个月跌了9.86％，目前处于3.2美元的水平。

王康权接受《联合早报》采访时说，Grab最近股价疲软，相信是市场对Grab在第四季净亏比预期更高所产生的反射反应，而非归因于Grab营收增长可能放慢。

区域竞争压低公司盈利率

去年第四季，Grab净亏从前年同期的10亿6000万美元，大幅收窄至3亿8600万元，但仍远未实现盈利。

王康权说：“Grab减少奖励措施，使公司营收和EBITDA表现超出预期。但我们相信，现在竞争格局缓和。Grab应能加速实现盈利。”

马来亚银行分析师陈兴泰也认为，Grab如今占有市场领导地位，即便减少奖励开支，可能也不影响它的用户保留率。随着东南亚地区旅游业重新开放和复苏，他预测Grab今年的出行业务EBITDA会同比上扬45％，并将Grab评级从“持有”调高至“买入”，目标价从3.4美元调高至3.8美元。

全球科技公司经过一轮密集发力和竞相增长后，如今盈利前景面临多重挑战。像Grab、GoTo和冬海等东南亚科技巨头，因区域激烈竞争而在一定程度上压低了盈利率，导致它们处于亏损状态。如今，它们都转变战略，专注于实现盈利，而不是花钱争取增长，试图赢回投资者的信心。

GoTo于2月16日说，预计将于今年第四季实现盈利，较原计划提前一年。受此消息推动，该公司股价隔天一度上涨5％，但随后又下跌7％，目前处于122印尼盾的水平。

花旗预测虾皮年底可实现EBITDA增长

至于冬海集团，它大幅裁员并关闭了一些地区的电子商务业务，以削减成本。

冬海集团首席执行长兼创始人李小冬日前说，鉴于宏观环境存在重大不确定性，公司已改变发展重点，从增长转向尽快实现自给自足和盈利。然而，冬海过去一个月股价走势疲弱，下跌了9.81％，处于63.56美元水平。

冬海下星期二（3月7日）发布第四季和全年业绩。

花旗（Citi）分析报告预测，在积极削减成本的努力下，冬海的网购平台虾皮（Shopee）的亏损率会改善，并有望在2023年底前取得EBITDA增长。

王康权认为，冬海可能在今年第二季实现收支平衡，而且在实现收支平衡的目标后，明年会再度侧重加快收入增长。

他说：“虽然最近利率预期变动和冬海营收增长放缓，导致它的股价短期内可能维持波动，但我们相信按目前估值来看，冬海的风险回报是相当吸引人的。”

花旗和银河－联昌对冬海维持“买入“评级，目标价分别调高至105美元和85美元。