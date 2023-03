The Seafront on Meyer(右边)的地点优越,很靠近即将于明年通车的加东公园地铁站。这个项目今年1月份有一个单位转售,尺价为1868元。左边的The Atria at Meyer去年有两个单位转售,分别以1970元和2075元尺价成交。(陈来福摄)