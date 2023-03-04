穆迪：提供不同观点促进企业治理 女董事多公司获较好信评

穆迪的报告说，政府出台新政策、大型机构投资者的施压，以及公司的信息披露要求更严格，都有助于让公司董事会成员更多元化，但要达到男女董事人数相等，还有很大一段距离。

女董事能为公司提供不同的观点，推进良好企业治理，拥有更多女董事的公司获得较好的信誉评级。

国际信评机构穆迪投资者服务（Moody's Investors Service）对全球3000家企业进行调查后发现，获得Aaa评级的企业当中，女董事平均占32％，高于Ca评级企业的22％。

报告说，虽然调查结果没有显示董事会性别多元化和公司信誉水平有必然关系，但女董事能提供更多元的看法，可促进良好企业治理，有利于提高信誉水平。

拥有良好企业治理水平的公司当中，女董事平均占31％。至于企业治理表现不佳的企业，女董事平均占18％。

报告还说，政府出台新政策、大型机构投资者的施压，以及公司的信息披露要求更严格，都有助于让公司董事会成员更多元化，但要达到男女董事人数相等，还有很大一段距离。

女董事较多的企业能取得更高信誉评级，这种情况在北美和欧美较常见，拉丁美洲、中东与非洲，以及亚太区则相对逊色。

在北美的企业当中，女董事平均占28％，比去年高出两个百分点。在欧洲，女董事占32％，高于去年的26％。各个评级组别的女董事比率都有所增加。

重工业女员工较少 女董事也不多

评级较高的拉丁美洲和亚太企业，比评级较低的企业有更多女董事。不过，多数这类公司主要获得Aa级和A级，不如其他区域般遍布在各组评级，因此无法反映整体情况。

数据也显示，服务和消费业公司的董事会较多元化，将近三分之一的董事会成员是女性。值得注意的是，重工业的女员工较少，因此女董事也不多。

报告说，若不鼓励更多女性加入重工业，这个领域的女董事数量跟服务业比，差距会继续很大。

拉丁美洲、中东与非洲和亚太区的女董事，比北美和欧洲少。其中一个原因相信是拉丁美洲、中东与非洲的女性劳动力低于欧美，她们也较少参与可测量的经济活动。

另一原因可能是很大一部分的女性参与非正式经济活动，这个情况在发展中国家尤其显著。