了解未来经济技能需求 提升竞争能力 立足就业市场

一技走天涯的时代已过去，要具备哪些新技能，才能拥有更光明的事业前景呢？专家的一个建议是了解就业市场的技能需求，从而规划个人的事业和技能发展方向。

技能需求报告：热门领域 吃香技能

精深技能发展局（SSG）2022年度的《未来经济技能需求》（Skills Demand for the Future Economy）报告，分析了时下和未来的就业市场趋势，让你了解哪个经济领域增长最快、最具潜能？哪些技能最吃香，到处受用？雇主又注重哪些软技能？

受访专家认为，了解就业趋势和技能需求，能更好地规划事业跑道和技能提升方向。

根据报告，近年来增长快速的三大经济为：

1.绿色经济（green economy）：企业更注重环保、制定绿化目标，因此环境和可持续性发展管理、绿色基础设施与流动、能源、资源循环与脱碳，以及可持续发展金融都急需人才。

2.数码经济（digital economy）：数码平台和流程越来越普遍，带动数据与分析、电子商务和数码营销、网络安全与风险、云端、系统和基础设施领域发展迅速。

3.关护经济（care economy）：预防保健、职场学习、人力资源变革、学习与发展实践，以及对心理卫生的重视，创造了许多以人为本护理、与利益相关者协作、培训与学习、健康与保健方面的就业机会。

SSG首席技能官吴纯瑜表示，因为这三大经济的增长，许多领域出现了许多新技能需求，当局在未来三年内将继续聚焦于这三大经济，与各界合作，协助国人和企业更好地迎接未来挑战。

“SSG会继续给予技能需求和供应的关键剖析，聚焦在需要更多帮助的范畴，例如协助熟龄员工和工业4.0的发展。我们也会利用数据，与合作伙伴携手设计更有价值的培训课程。”

工业4.0带来的技能需求

很多领域如今采纳工业4.0模式，以数码科技、智能工作方式提高竞争力，因此，与这方面相关的技能需求非常高。

先进制造技能策略及规划中心（简称AMTA）总监曾宪庭博士受访时说：“新加坡要在2030年将制造业扩大50％，而人力市场紧张，企业必然要朝工业4.0转型，才能提高效率和竞争力。如今制造业在五大领域就急需人才，包括：物联网科技应用、机械和自动化科技运用、自动化流程和系统设计、自动化系统管理和网络风险管理。”

要了解更多不同领域的高需求增长和高转移技能，请浏览网站：https://www.skillsfuture.gov.sg/skillsreport

开创光明事业前景的策略

曾博士说，求职者可以考虑的一个做法，是通过培训，掌握需求高、转移性高的技能，这样事业比较有保障，也容易过渡到不同的领域。

“比如，工业4.0将在未来几年里，继续冲击许多工作流程与职务，加入积极推动工业4.0的企业，掌握需求高和转移性高的技能，比较有保障。”

圣路加乐龄关怀（St Luke's Eldercare）的首席执行官陈万隆医生以关护经济为例说，近年来医护焦点逐渐转向社区护理与预防性保健，加上人口老化，乐龄和以人为本的护理绝对是“朝阳领域”，对相关技能的需求非常高。

陈医生说：“不仅仅新加坡，本区域都面对人口老化问题，有相同需求，关护经济相关技能在国内外都适用。”

不过，专家都认为，不管是哪个领域，最重要的是要有持续应变、不断提升的心态，事业才能走得更久更远。

16种核心技能 你需要具备哪些？

报告列出16项雇主认为重要的“关键核心技能”，包括协作能力、全球视野、决策和应变能力。其中三大核心技能是个人管理、影响力和创意思维。

陈医生以护理人员为例说：“护理人员接触的对象有病人、家属、义工等等。他们来自社会不同角落、不同年龄层，要更好地与社区伙伴协作、提供优质的服务，了解病人的需求，沟通能力非常重要。”

吴纯瑜指出，许多企业发现核心技能是业务成功转型的关键，这些技能包含数码、认知和社交情绪管理能力，是推动雇员应变、沟通和判断性思考的关键。

不同的工作性质，关键核心技能也有所不同。报告把工作性质归纳为七类，如前线人员、培育人员和交易人员等。若想知道自己在工作上需要什么软技能，可通过go.gov.sg/ccs-profiling 网页上的工具，了解更多。

给中途转业者的建议

中途转业要过渡新领域，可仔细规划，学习新技能。（图/Getty Images）

熟龄在职者占了新加坡劳动队伍的一半，中途转业者如何过渡新领域？

吴纯瑜表示，中途转业不易，学习新技能富有挑战，但他们在事业上还有发挥的空间，需要仔细规划，因此2022年度的技能报告新添了为他们指点迷津的内容。

陈医生说，熟龄转业者有人生经验、沟通能力和不少软技能，接受培训后要转换跑道加入关怀经济并不困难。“我们有超过50％的中心经理是从其他行业过来的，很多科技和行政技能也能在这行派上用场。”

曾博士也表示，以他协调培训的经验来看，多数的转业者在培训后都能成功转到制造业，一些人甚至担任领导的职务。

专家给予中途转业者的建议包括：

1.挑选结合实践的培训

曾博士说，若要转行制造业，可参与结合实践的培训课程。若有机会参与企业项目，实习工业4.0相关的技能，例如数据分析、物联网应用，更有助于成功转型。

2.提高受雇几率

了解自己的学习能力，掌握高转移性和高需求的技能，受雇机会就更高。曾博士说：“例如转行制造业，可以考虑科技应用、数码分析、物联网或数据风险管理方面的科技性工作，转移性高的技能如电子商务管理和人力资源数码化，则在很多领域都派得上用场。”

3.找出感兴趣的领域

转业成功的关键是加入自己感兴趣、适合的领域。但要如何了解自己的兴趣呢？

陈医生说，其中一个方法是实地体验，例如到护理中心当义工，体验实际工作环境和职务范畴。此外，报名参加入门的课程，例如老人科专业文凭，也能投石问路。

吴纯瑜说，SSG的报告建议转业者透过五个步骤的探索，例如：从事业价值观、兴趣和技能，对照新职务的吸引力和要求；探讨培训的目标、学费和培训难度等，规划和选择培训内容。

4.做好心理准备

曾博士说，提升或重新学习、再把新技能落实在理想的职务上，需要一些时间。“一些转业者过去可能是经理级人员，在加入新公司或新职务时，应该恰当地调整心态和期望。”

5.利用当局的辅助

吴纯瑜说，SSG和许多合作伙伴拥有许多资源，例如技能创前程补贴、培训津贴、技能创前程职业转换计划、在职培训计划等等，中途转业者可加以利用。

给在职者的建议

曾博士说，如今的职务要求日益复杂，此外，自动化和数码化取代了一些工作，一些职务受到重新设计。

“在职者必须根据新需求提升技能，否则恐怕会被淘汰。例如，过去机械工程师只需负责份内工作，现在他们必须具备更多资格和软技能，才能更好地胜任工作上的挑战。”

吴纯瑜指出，一些领域在疫情过后，更了解培训的重要，例如许多旅游、航空和餐饮公司就利用培训援助配套，为在职者提升技能或重新培训，这些公司不但成功朝数码化或自动化转型，也更快复苏。

给新求职者的建议

新求职者应了解企业需要，实际应用所学。（图/Getty Images）

刚毕业的求职者应该加快实践能力。曾博士说：“了解企业的需要，实际应用所学，这需要一些时间，尤其是工业4.0的一些程序应用，新求职者可以通过企业或培训机构的认证课程，加速这方面的应用。”

陈医生说，新毕业生可以通过观察和参与学习来累积经验，例如与跨年代人士交流的能力、管理熟龄工作团队的能力。

吴纯瑜说，新加入职场的毕业生固然有一定的知识基础，但也应该抱有持续学习的思维。

“他们可以定期与主管或技能大使沟通，或通过SSG、未来技能报告，掌握眼前和未来的就业趋势，并可以考虑通过小单元、可叠合的课程、接受在职培训，不断提升技能。”

给企业招揽人才的建议

曾博士指出，采纳工业4.0的企业，让人无需花时间去做耗时、重复性的工作，而能从事更高价值的工作，例如产品设计或研发、改进流程，这能协助企业分配资源，提升形象，也能吸引更多年轻人加入。

他说：“越来越多中小型企业利用当局的计划和补贴，进行内部培训，这能协助雇员具备多重技能，例如工程师掌握行政和领导技能，也更能吸引中途转业者加入。”

陈医生表示，圣路加乐龄关怀就是通过内部培训，以体验式学习提供涵盖认知、情感和技术领域的培训，协助新晋或转业员工更快融入职务，留住人才。

【本文由精深技能发展局呈献】