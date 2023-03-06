海峡时报指数 Straits Times Index

本栏于上周一（2月27日）曾论及指数若以五波走势计自上述的3408.19点，则指数短期内可能出现三波回扯，过后重返跌势。指数当时为3282.30点左右，可是指数并没有立即回扯。见报当天指数跳空下试3272.17点开市，过后一度回升至3285.79点，随即将介于3272.17点与3282.30点的“日间”缺口填补，无奈力不从心，最终还是以近乎全天最低的3263.24点闭市。2月28日指数骤然以3270.00点开市，同时在介于3270.00点与3263.24点间出现“日间”缺口，期间指数一度上升至3285.25点，可惜回天乏术。随即以近乎全天最低的3262.63点闭市，填补了“日间”缺口自不在话下。3月1日指数下试3255.08点，2日指数以3251.73点跳空开市，旋在介于3251.73点与3255.08点间出现“日间”缺口，幸好指数过后回扯至3256.24点，遂将此缺口填补，接着回落至3225.62点，与位于3220.92点的“支撑线”近在咫尺。3日指数以3244.20点开市，期间一度上升至3251.29点，可惜最终竟以近乎全天最低的3232.02点闭市。估计指数跌穿上述“支撑线”后，填补介于3211.20点与3173.18点的缺口已无悬念。