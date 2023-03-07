凯德中国信托 Capitaland China Trust

本栏于去年12月13日曾论及这只股票的基本目标为1.135元，而12月2日股价升试1.16元结束了此目标，估计回扯随时会出现，填补介于1.00元与0.99元间的缺口将是理所当然。当时股价为1.14元左右，可是股价并没有立即回扯。12月14日、15日及16日股价三度试1.18元未果，16日终于以“主要转向”信号完成了图中的（a）波，遂出现调整。今年1月3日股价一度下探1.10元，且立即以“主要转向”信号结束了（b）波，旋止跌回升。2月2日股价上升至1.28元，次日，再试此价位未果，随即以“转向”信号完成了（c）波，同时为图中跌势“三角形”中的第（四）点画下句号，遂进入跌势。2月10日股价骤然下试1.16元，同时在介于1.19元与1.22元间留下缺口；2月22日股价一度下试1.12元，估计短期回扯，股价或将填补此缺口，过后继续下滑。若以一个源自2020年3月19日从0.92元所形成的一个跌势“三角形”的高，计自位于0.93元的“三角形”下限，可测得基本目标为0.37元了。