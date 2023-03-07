本地上市公司女高层占比 亚太区排名仅次于菲律宾

美国银行的报告指出，自2010年以来，亚太区女管理层人员的占比从20％增加到25％，菲律宾居首，其次是新加坡。按领域来看，医疗保健、房地产和金融业的女管理层人员最多。

在亚太区的上市公司当中，新加坡企业的女员工占比最高，占总人数45.7％。本地上市公司的女管理层占比较低，达34.5％。

美国银行（BofA）根据性别多元化指标，即女管理层、董事会和员工的占比来分析亚太区上市公司的回报率表现和基本面。

报告指出，自2010年以来，亚太区女管理层人员的占比从20％增加到25％，菲律宾居首，其次是新加坡。按领域来看，医疗保健、房地产和金融业的女管理层人员最多。

本地而言，丰树泛亚商业信托（Mapletree Pan Asia Commercial Trust）的女管理层占比为93％，在亚太区排名第一。华业集团（UOL）为53％，排名第11。女员工方面，城市发展（CDL）的员工有69％是女性，在亚太区位居第24位。

美国银行发现，女管理层占比较高的公司取得更好的相对回报率（relative return）和股本回报率（ROE）表现，它们在环境、社会和治理（ESG）方面的表现也稍微更佳，尤其是治理水平。

根据报告，在过去五年，女管理层占比较高的公司的平均相对回报率达到4％，女管理层占比较低的公司为负22％。自2010年以来，女管理层占比较高的公司的平均股本回报率，比女管理层占比较低的公司，高出2％。

至于MSCI ESG的表现，女管理层占比较高的公司，它们的治理评分比女管理层占比较低的公司高出21％。

亚洲企业管理层 男女薪酬差距依然大

除了加强回报率表现以及改善基本面，多元化的管理层、董事会和员工也会引进不同的经验、知识、技能、观点，以及改善客户满意度、企业与社会责任、董事会问责制和治理等。

另一方面，尽管亚洲企业的管理层性别越来越多元化，女性和男性的薪酬差距依然大。假设亚洲男性平均赚1美元，女性则只赚83美分。比起菲律宾、新西兰和马来西亚，中国、韩国和印度的男女薪酬差距更大。

此外，亚洲的薪酬披露水平欠佳。虽然有79％的公司披露董事会成员的性别，但只有不到13％的公司按性别来披露薪酬。