卡佩芝大厦10相连零售空间1200万元求售

乌节路一带的卡佩芝大厦（Cuppage Plaza）有10个相连的分层地契零售空间推出市场求售，指示价1200万元，相当于每平方英尺售价约2347元。

卡佩芝大厦由远东机构发展，属99年地契（从1979年8月算起），聚集不少日本餐厅和KTV酒廊。

负责销售的博纳产业（PropNex）星期二（3月7日）发文告说，10个相连店铺的总面积为5112平方英尺，换算后尺价约2347元。

博纳产业投资与集体出售主管吴美琪告诉《联合早报》，上述店铺由单一业主持有，不会分开销售，现有租户经营KTV酒廊。

她说，店铺位置十分抢手，过去40年来从未闲置，它永久获准作为夜间娱乐场所，这在市场上非常少见。

“我们预计超过4％的总租金收益率，以及投资者对这类房地产的持续强烈兴趣的吸引力，能带来良好的经常性收入和强劲的租赁需求。”

文告说，卡佩芝大厦的零售空间一般被业主紧持。根据市区重建局房地产资讯系统（URA Realis）2018年至2022年的数据，仅有五个单位转手，面积不大，介于269.1至409平方英尺。最近一次交易是去年6月，有个269.1平方英尺的单位以79万5000元或尺价2954元转手。

莱坊之前的报告指出，我国去年下半年有117个分层地契零售单位售出，总交易额3亿3130万元，环比下滑1.5％，其中48个单位转售价低于100万元。此外，65个单位属于永久地契，总交易额1亿6360万元，平均尺价2970元，其余52个单位则属于租赁地契，总交易额1亿6770万元，平均尺价2070元。

诺维娜Royal Square商场 12零售空间邀买家出价

另外，位于诺维娜的Royal Square商场内有12个分层地契零售空间以邀请买家出价（expression of interest，简称EOI）方式在市场求售，个别单位的指示价从120万元起跳，整个投资组合要价2800万元

作为独家代理的第一太平戴维斯（Savills）表示，上述店铺位于Royal Square的第一和第二层，它们的面积介于226至2217平方英尺，总面积为5221平方英尺。

卡佩芝大厦的分层地契零售空间的招标截止日期为5月3日下午2时，而Royal Square的分层地契零售空间的EOI活动在3月24日下午3时截止。