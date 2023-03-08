美元兑令吉 USDMYR

本栏于去年12月16日曾论及美元将回扯以填补介于4.6150令吉与4.6250令吉间的缺口后，再度回落，至于能否跌穿位于4.0750令吉的“三角形”下限，投资者只能拭目以待。当时美元兑令吉为4.3880左右。美元过后缓缓回升，12月21日一度升试4.4390令吉完成了源自去年11月4日从4.7470令吉以三波下调中的（b）波，因此，回顾美元于去年12月5日下试4.3570令吉，应为（a）波。今年元月13日美元骤然下跌至4.3250令吉，同时在介于4.3380令吉与4.3570令吉间留下缺口，过后继续下滑。元月27日美元一度下探4.2200令吉，2月2日美元再度试此价位未果，遂完成（c）波，并止跌回升。13日美元更进一步上升至4.3600令吉，随即将上述第二个缺口填补，过后一路挺升，2月28日美元升至4.4870令吉，且以近乎全天最高的4.4850令吉闭市，遂于每月一杆图以“主要转向”信号完成如图中一个“斜向交叉”的第（五）点。若以图中第（三）及第（四）点的价差，计自第（五）点，可测得基本目标为4.9740令吉。