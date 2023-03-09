扬子江船业 Yangzijiang Shipbuilding

这只股票于2008年10月16日下跌至0.14元后，进入三大波回扯。2011年元月13日股价上升至1.09元，遂于其每月一杆图以“转向”信号完成了A大波，接着进入具三波的B大波下调。同年10月4日股价下试0.40元结束了（a）波，过后回扯至2015年5月22日的0.79元，又以“转向”信号完成了（b）波，旋进入（c）波跌势。2016年9月23日股价下探0.37元结束了（c）波，同时为B大波画下句号，遂进入C大波升势，而C大波又具三波。2017年11月17日股价上升至0.90元完成了（A）波，接着下调至2020年3月13日的0.38元，此为（B）波，旋进入具五波的（C）波升势。2021年8月26日股价上升至0.88元结束了第（1）波，随后回扯至2021年11月10日的0.63元，此为第（2）波。几经反复，股价终在去年12月1日上升至1.45元，同时于其每日及每周一杆图皆以“转向”信号完成了第（3）波。估计股价目前正处第（4）波下调，并可能填补介于1.11元与1.10元间的缺口后，才进入第（5）波升势。