黄循财：经济增长与重新分配是一体两面 若无法取得增长可分配资源将减少

黄循财强调，我国从不追求为增长而增长、或不惜一切代价的增长策略。“我们一直把增长看作是促进新加坡社会福祉的手段之一，这里的关键词是福祉和每个人，不仅仅是为少数人服务，我们要确保每个公民都能从国家的进步中受益。”

经济增长与重新分配是一体两面。副总理兼财政部长黄循财强调，政府依然重视增长，经济若不增长，可以重新分配的资源将减少，社会分化更严重。

针对今年的财政预算案，一些中小企业和行业认为，政府似乎在从支持增长、支持企业和商家，转为支持重新分配。

黄循财于星期一（3月6日）在《海峡时报》和《商业时报》主办的2023年财政预算案圆桌论坛上说：“增长仍然是最重要的。如果我们的经济不增长，那么经济蛋糕就会越来越小，新加坡处境会愈发困难，而新加坡人得到资源减少，可以重新分配的资源也就更少，社会分化变得更严重。”

不过，黄循财强调，我国从不追求为增长而增长、或不惜一切代价的增长策略。

“我们一直把增长看作是促进新加坡社会福祉的手段之一，这里的关键词是福祉和每个人，不仅仅是为少数人服务，我们要确保每个公民都能从国家的进步中受益。”

黄循财也指出，就我国今天的经济发展来看，人均收入已经达到非常高的水平。与所有其他先进经济体一样，增长放缓是自然的演变。

“我们不应该因为现在增长2％或3％，之前是7％，而感到沮丧。所有经济都是这么演变的，所以这是可预期的。当然，我们不能让经济停滞不前或失去优势。”

他补充说，我国会继续保持开放，欢迎外国高端人才，但这是有极限的。加上我国生育率偏低，劳动力自然增长的空间也有限。

因此，他认为我国必须更专注提升生产力和鼓励创新。

提升生产力是经济当务之急

被问及依靠提升生产力来推动经济增长是否为一场赌注时，黄循财回应说：“这不是一场赌注，而是当务之急，是经济的当务之急。所有先进经济体在这个经济水平上都必须推动创新和生产力来向前发展。”

他指出，政府通过三个方面来促进生产力和创新。首先是为每个产业推出转型蓝图，其次是吸引高素质的投资项目，第三是鼓励员工持续学习新技能和提升技能。

经济增长自然放缓，政府的公共开支却不断增加，黄循财表示，政府会维持谨慎和有纪律的财政政策。

“公共开支增加是有充分理由的，我们需要额外的开支来照顾我们的老人、支持社会的弱势群体。那么我们将不得不寻求额外的收入，以确保我们有一个可持续的财政体系。”

他也强调，政府会继续照顾更广泛的中间阶层。“我认为，这个阶层对维系我们的社会契约是非常重要的。比起很多先进经济体，我们的中间阶层的实质收入增长更高。中间阶层的生活持续获得改善，整体社会才能一同前进。”

经济师：2030年前消费税可能再调高

大华银行高级经济师柳天成和全国职工总会副会长、保健服务雇员联合会会长丹娜乐芝米（K Thanaletchimi）也参与了今年的预算案圆桌论坛。

柳天成认为，除了人口老化造成公共开支增加，一直处于紧张局势的地缘政治将推升国防开支。

柳天成指出，我国今年和明年相继把消费税从7％调高到9％。政府也增加了高收入群体的个人所得税，高档住宅和豪华车的拥有者也须支付更多房地产税和汽车税。

“政府是否还可以做更多？我认为到了一定程度，单单就消费税而言，可能会进一步调高。我们估计在2030年之前，可能会再增加至少1个百分点。”

从员工的角度来看，丹娜乐芝米说，今年的预算案大大加强了员工培训，受员工欢迎。