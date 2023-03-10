陈振声：提高投资者计划门槛 可为国人创造机遇

政府密切留意新加坡面对的国际竞争，必要时将做出适当调整，维护和加强新加坡作为全球金融中心的领导地位。我国提高全球投资者计划的门槛，是吸引全球投资者以及为新加坡人创造机遇的措施之一。

教育部长陈振声星期四（3月9日）出席由新加坡投资管理协会（IMAS）与彭博社联合主办的投资大会。他在一场“炉边对话”（fireside chat）针对经济发展局最近为全球投资者计划（Global Investor Programme）推出新条例，是否在为资产管理领域的更大改革铺路时，作出回应。

陈振声说：“正确看待这个课题的角度是，这只是确保我国在保持国际竞争力、吸引人才来这里与我们合作的许多措施之一。这并不是整个拼图唯一或最重要的部分，而是我们吸引全球投资者来新加坡投资，以及为国人创造工作和机遇的措施之一。”

经发局在3月2日发布全球投资者计划的新条例，提高外国人到我国投资以获取永久居留身份的要求。

陈振声指出，我国致力于创造让投资者调动资本、汇集人才和保护知识产权的条件。“如果我们继续把这三样事做好，就能在这个纷扰的世界中找到属于自己的专项领域。”

另外，新加坡为投资者建立一个规则有序的稳定体系，这些规则必须跟上科技和商业模式的变化步伐，确保它们与时并进和带来便利。

陈振声也强调，我国继续采取开放的姿态，即便在冠病疫情期间也是如此。

我国可扮综合者角色 与各方建立战略信任

“在危机高峰期间，许多国家为了满足国内需要而把资产国有化。新加坡从来没有那么做。我们继续保持开放，不仅在物流和金融方面扮演好连接者的角色，也让全球贸易和金融体系维持运作。”

他认为，在这个支离破碎的世界中，新加坡可以扮演综合者（integrator）的角色，与各方建立战略的信任，不只是与中国和美国而已。在这方面，我国可以成为获得各方信任并秉持原则的伙伴。

有与会者提问，面对香港重启经济，新加坡该如何保持竞争力？陈振声指出，我国不把新加坡和香港的竞争看成“零和游戏”（zero sum game），两地服务的市场稍有不同，并在不同领域竞争和互补。“对于新加坡而言，我们的扮演的角色稍微不一样，我们不只是服务中国市场，而志在服务亚太区乃至全世界。”

他也提出，我国维持竞争优势的三大要诀：保持政治环境稳定、制定可预见、与时并进并让人信任的条例，以及确保知识产权和任何资产获得法律保护。