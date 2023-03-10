星展总裁高博德 去年总薪酬增13％达1538万元

星展集团（DBS）去年净利和股本回报率皆创新高，集团总裁高博德（Piyush Gupta）的总薪酬增加了13％，其中固定薪金增加25％至150万元。

集团星期四（3月9日）发布的2022年报显示，高博德去年获得的总薪酬为1538万元。

除了150万元固定薪金，高博德的薪酬还包括三项可变动元素。当中，递延薪酬（deferred remuneration）取代了过去的持股计划（share plan）。

星展发言人回复《联合早报》询问时说：“2022年的递延薪酬包括股票和现金。这使整个集团内部的递延薪酬结构能保持一致，以满足各个市场的监管要求。”

递延薪酬占高博德的总薪酬超过一半，将近804万元。这部分的薪酬大约17.2％将以现金支付，其余为股票。

高博德去年得到的花红从前年的大约517万元增加11.6％至接近577万元。

高管总薪酬增长中位数为10.7％

年报指出，尽管2022年充满挑战，通货膨胀居高不下、增长放缓，市场也非常动荡，但集团在财务上取得了突破。净利增长20％，达到创纪录的81亿9000万元；股本回报率15％，大大超过了以往的纪录。

包括高博德的薪酬在内，星展高级管理层去年的总薪酬达到9040万元。如果不包括高博德的薪酬，星展高管去年和前年总薪酬增长中位数为10.7％。

年报指出，公司治理的指导原则虽建议至少披露首五名主要高管的薪酬，但星展董事会认为，“在一个高度竞争人才的行业中，这么做对我们不利。这也符合本地银行业的一贯做法。”

和往年一样，年报披露了董事的薪酬，主席佘林发去年的薪酬将近195万元，其中董事费大约133万元。其他八名董事的薪酬介于21万元至43万元之间。

新加坡交易所监管公司（SGX RegCo）今年1月宣布，上市公司为截至2024年12月底或之后的财年所编制的年报，必须披露董事和首席执行官的实际薪酬和细目。

股本回报率可维持在15％

高博德在年报中回顾并展望集团的发展。他指出，利率的周期变化肯定会影响股本回报率，但他认为，如果利率不降至过去10年那么异常的低水平，集团进一步推动数码转型，估计能维持15％的股本回报率。

高博德预计美国的利率将上升到5％左右，并在今年保持在这一个水平。

他也认为，亚洲将带领全球市场回弹。“自今年初以来，全球以股票和债券为首的金融资产已经收复了去年的部分失地。我相信在过去两年表现逊于美国的亚洲市场，将引领市场回升。”

金融市场信心恢复，有利于星展的财富管理收费收入复苏。高博德指出，财富管理收费收入显著复苏，有助弥补信贷成本上升。

“虽然不能排除可能出现特殊风险，但我们进行的压力测试显示，资产素质在未来一年将保持良好。”

高博德也表示，星展会持续精进科技实力。星展在新加坡和印度有两个科技中心，第三个科技中心将于2024年中在中国设立。