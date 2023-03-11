奕丰环球市场投资咨询总监： 自愿碳市场面对监管及执法挑战

永续发展·ESG

自愿碳市场在促进可持续发展方面扮演着至关重要的角色。自愿碳市场如何运作？在迈向更可持续的未来，自愿碳市场面对哪些挑战和机遇？奕丰环球市场（iFAST Global Markets）投资咨询部团队总监曾威旗接受《联合早报》访问，分享了他的见解和看法。

问：在自愿碳市场上买卖碳信用额度是怎样的一个过程，它与受管制的碳市场有什么不同？这个市场有多大，谁是市场参与者？

答：自愿碳市场与受管制的碳市场的关键区别是，自愿碳市场是自愿的，而不是强制。碳交易是公司付款抵消碳足迹的过程。购买碳信用额度的公司，是在资助那些从大气中清除二氧化碳的项目，这些项目可以是世界各地的大面积森林。

根据路透社今年1月19日的报道，自愿碳抵消市场的价值在2021年约为20亿美元（27亿新元），预计到2030年将达到100亿至400亿美元。

值得注意的是，新加坡正在发展成为本区域的碳服务和交易中心。目前，已有超过70家提供碳服务的机构落户我国。

问：碳信用在自愿碳市场中是如何定价，哪些因素会影响到它的价值？

答：定价机制仍然根据供求关系而定。随着人们对温室气体的意识提高，以及监管要求预计收紧，未来10年的需求预料大幅增加，这将推动碳信用价格上涨。

其他纳入定价的因素，还有运营碳抵消项目的成本，例如获取和维护森林的成本。只有当这个系统进入达到运营效率的阶段，价格才会稳定下来或甚至下降。

问：自愿碳市场的标准和认证如何运作，它们在确保市场的完整性和透明度方面发挥什么作用？

答：虽然监控、管制和执法手段仍然有限，但自愿碳市场体系是所有企业着手解决环境问题的良好开端。这个系统已带动千禧一代和企业C级管理层人员，提到对碳市场主题的意识和展开积极对话。

碳交易的系统要融入企业的运营流程还需要时间。不过，比较令人担忧的是，一旦碳抵消系统融入企业运营流程，碳抵消的成本也将计入各种产品的售价中，这将推高通胀成本。

问：自愿碳市场面对什么主要挑战？如何应对这些挑战，以鼓励更多人参与，对减缓气候变化发挥影响？

答：两个主要挑战分别来自监管局限和执法方面。由于碳抵消市场仍处于起步阶段，国际上对碳抵补项目缺乏统一协调的管制。“碳信用”仍然显得抽象，看不见摸不着。

即使一个信用额度应该只抵消1公吨碳，也可能会多次出售给各种交易所，以获得高于实际售价的价值。这种重复销售，从本质上来说具有欺诈性成分。

资源进行碳抵消有它的价值和意义。然而，随着全球最终推出碳抵消系统，保持自愿性质将不容易。

随着时间的推进，我预料大多数发达国家将转向强制合规市场来抵消碳排放，这个举措最终会降低在执法方面的挑战。

问：除了抵消碳排放，碳信用项目还有那些共同利益（co-benefits）？

答：从生物和生态角度来看，碳抵消项目能保护世界各地的森林，有助于维持甚至增加在这些原生环境中的植物和动物物种。

这可能逆转自二战以来世界快速工业化导致动植物灭绝的趋势。我们的曾孙辈将有机会看到一只真正的熊猫，而不仅仅是熊猫卡通片。过去几年，我们在新加坡看到的一个良好的情况是，建筑发展商正朝着“建设局绿色建筑标志白金奖”迈进。

在这样的正面影响下，发展商采用的冷却方式更为节能，屋顶也装上太阳能板来发电。

尽管规模不大，但所有这些都是为了减少建筑物的碳足迹，因此未来需要购买的碳抵消也就较少。