莱佛士酒店及度假村 伦敦打造品牌住宅项目

莱佛士酒店及度假村（Raffles Hotels & Resorts）在英国伦敦打造当地首个莱佛士品牌住宅项目，两卧室住宅单位从710万英磅（约1138万新元）起跳。

这个由Hinduja集团以及Onex控股合资发展的项目The OWO位于伦敦的历史地段怀特霍尔（Whitehall），占地76万平方英尺，并建有85间莱佛士品牌住宅单位、120间五星级莱佛士酒店客房、11家餐馆，以及酒吧和一个健身中心。

根据第一太平戴维斯新加坡和莱坊的文告，项目预计在2023年春季或夏季建成。

品牌住宅（branded residences）指的是融合酒店设施与住宅、会所多功能于一体的住宅单位，并由知名的星级酒店管理的豪华住宅。

根据莱坊的2022年品牌住宅报告，约43％的高端亚洲买家愿意为了享受服务和设施，而支付高价购买品牌住宅。

这些买家也看中这类住宅具颇高投资潜能。

新加坡也有好几个品牌住宅项目，包括铂尔曼阁（Pullman Residences）、丽嘉豪庭（Ritz Carlton Residences）、瑞吉居（St Regis Residences），以及W新加坡升涛湾公寓（The Residences at W Singapore Sentosa Cove）。

由伦敦标志性建筑 重新发展成The OWO

The OWO由伦敦最具标志性建筑之一的旧战争办公室重新发展而成，前后花了六年时间翻新。该处在温斯顿·邱吉尔（Winston Churchill）和劳合·乔治（David Lloyd George）等著名政治人物掌权时见证了不少历史事件。

第一太平戴维斯新加坡住宅服务主管黄洁琳说，这个项目处于伦敦的心脏地带，这一带具有丰富历史，靠近伦敦圣詹姆斯公园、白金汉宫、上议院和皇家骑马卫队阅兵场。

莱佛士酒店及度假村是法国雅高酒店集团（Accor Hotels）旗下酒店。