海峡时报指数 Straits Times Index

本栏于上周一（6日）曾论及指数一旦跌穿位于3220.92点的“支撑线”，填补介于3211.20点与3173.18点的缺口已无悬念。当时指数为3232.02点左右，见报当天指数虽然以3240.47点跳空开市，同时在介于3240.47点与3232.02点间出现“日间”缺口；无奈指数过后一度回落至3224.95点，遂将此缺口填补。7日指数尝试回升，期间一度上升至3264.72点，然而却无法稳住阵脚，最终以3245.27点闭市。8日指数骤然跌穿上述位于3220.92点的“支撑线”，直试3215.58点，同时在介于3242.53点与3245.27点间留下缺口。9日指数继续下滑至3211.03点，并以3214.51点闭市，印证了第（3）波跌势。10日指数跳空下试3169.80点，不但将上述第一个缺口填补，同时也在介于3199.94点与3214.51点间留下缺口。由于这个缺口刚好是在跌穿上述“支撑线”后出现，并与上述第一个缺口遥遥相对而成了呼应；因此，这个缺口很可能成了“断层”缺口（Break-away Gap），这也是第（3）波下跌走势的特点。除非指数能在短期内回扯且将此缺口填补，否则更大的跌幅当随之而来。