受冠病疫情影响，香港置地在中国的房地产开发收入减少，2022财年收益减少20％至7亿7600万美元（约10亿4400万新元），符合我们的预期。虽然盈利减少，集团宣布的最后股息则保持稳定达16美分，全年派息22美分。租金收入退低2％至9亿2800万美元，主要是香港办公楼收入减少所致。不过，集团中环区办公楼组合的空置率则有所改善，整体中环办公楼空置率达8.8％，显示集团继续受益于租户选择优质房地产的趋势。租金调升率仍然负面，平均租金减少5％。22％的租约将在今年约满或重新评估，预计恢复性增长将保持负值。虽然香港办公楼市场的前景仍具挑战性，但集团表现应能比同行出色，未来几年的整体租金收入将保持韧性。目前集团股价比净资产值低60％，相对10年平均并不昂贵，加上集团准备了5亿美元作为股票回购，可以缓冲股价下行风险。（星展集团研究）

即便第一财季是季节性较为缓慢的季度，BRC亚洲2023财年第一季净利下跌12.2％至1170万元，比我们预期低。第一季营收和毛利分别下跌4.5％和11.0％，主要受到交付减少、营运成本上升和更低的产品利润率，使整体利润率受压。

尽管钢价下跌，但公司指出，2023年第一季度没有出现我们最初预期的合同准备金大幅逆转。随着钢价继续趋缓，我们认为第二季可能会有一些合同准备金逆转。