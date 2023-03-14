金管局：定期为各种风险进行压力测试 我国银行体系仍稳健曝险不显著

新加坡金融管理局与新加坡企业发展局密切合作，评估这些发展对本地起步公司的影响，包括在美国有业务的起步公司，获得的初步反馈是影响有限。

针对美国三家银行的倒闭，新加坡金融管理局表示，在全球金融市场波动加剧时期，新加坡的银行体系保持良好与稳健，新元货币市场和外汇市场也如常运作。

金管局星期一（3月13日）下午发布声明说：“新加坡银行系统对美国倒闭的银行曝险不显著。新加坡的银行资本充足，定期针对利率和其他风险进行压力测试。银行的流动资金情况良好，融资基础稳定和多元化。这些因素让它们可应对全球金融市场压力。”

金管局表示密切关注国内金融体系和国际上的发展，随时做好准备，通过一系列途径来确保新加坡金融体系保持稳定，金融市场如常运作。

金管局也与新加坡企业发展局密切合作，评估这些发展对本地起步公司的影响，包括在美国有业务的起步公司，获得的初步反馈是影响有限。金管局和其他政府机构会继续密切关注事态发展。

客户以起步公司为主的美国硅谷银行（Silicon Valley Bank）面临挤兑，上周五（3月10日）突然宣布倒闭；之后在星期天，主要为加密货币业者提供融资的标志银行（Signature Bank）被纽约州监管当局勒令关闭；较早前，主要业务同样在加密货币领域的银门银行（Silvergate Bank）也在上周三宣布清盘。

本地三大银行在星期一均表示，对美国三家倒闭的银行没有曝险。

马来亚银行证券公司银行与金融区域分析主管迪兰（Thilan Wickramasinghe）接受《联合早报》访问时表示，最新事件对于本地银行业的直接影响不显著，本地银行的贷款多元化，以大型企业为主，并且多数在亚太区。

他说，银行的私募基金和风险创投公司所投资的公司，以及基金管理和财富管理领域的一些基金，或会受硅谷银行牵连，从而为本地银行带来间接影响，但本地银行拥有大量的资金缓冲。

辉立证券研究部投资分析师谭鉫澄发布报告指出，和硅谷银行不同，本地银行的多数资产是贷款，更高的利率可以转嫁给顾客。

本地三银行流动性佳 可承受存款突然外流

在2022财年，硅谷银行57％的资产是证券，当中多数是政府证券，随着利率上扬，债券价格大幅下跌，导致硅谷银行的证券组合缩水。截至去年底，硅谷银行“持有到期”的证券未变现亏损高达152亿美元（205亿新元），这相当于总股本的93％。

相较之下，本地三家银行持有的证券只占总资产的15％，虽然它们也面对债券亏损，但数额小得多。

谭鉫澄比较硅谷银行和本地银行的增长速度发现，硅谷银行过去三年资产年均复合增长率高达44％，存款增长率为41％，这是因为疫情期间风险资本大增。但随着贷款增长疲软，硅谷银行把大量新存款资金放进证券组合或现金，去年下半年利率上扬，证券投资组合蒙受亏损。

相较之下，本地银行过去三年资产和存款年均复合增速分别为6.9％和6.7％，银行注重贷款增长，贷款对存款比率保持在83％的高水平，对来往及储蓄户头（CASA）存款比率为53％。当利率上涨时，本地银行能够把更高的融资成本转嫁给顾客，因为多数贷款是浮动利率，其余的固定利率贷款可以重新定价。

谭鉫澄解释说，监管当局通过流动性覆盖率（liquidity coverage ratio，简称LCR）来监管利率风险，银行须持有足够的高质量资产，可在需要时售出兑现。然而，硅谷银行的非银行资产没达到750亿美元，不受联储局的LCR要求监管。

本地三家银行须达到100％流动性覆盖率的最低要求，它们截至去年底的LCR是144％，意味着它们可承受存款突然外流。

三只银行股星期一均下跌超过1％，星展集团跌1.45％至32.70元，大华银行跌1.36％至28.29元，华侨银行跌1.7％至12.16元。