鸿翊化学品 MegaChem

这只股票自2003年10月20日升试0.68元后，就以五波下跌，同年11月21日股价下跌至0.31元并以“转向”信号完成了第（1）波，过后回扯至2004年元月5日的0.435元，此为第（2）波。同年8月19日股价下跌至0.20元，遂于其每日一杆图以“主要转向”信号结束了第（3）波；2005年2月11日股价回扯至0.29元，此为第（4）波。2007年3月5日股价终于下试0.13元完成了第（5）波，接着进入三波回扯。同年6月21日股价回升至0.29元结束了A波，过后下调至2009年9月17日的0.14元，随即于其每周一杆图以“主要转向”信号完成了B波，旋进入具五波的C波升势。同年12月7日股价上升至0.22元结束了第（I）波，接着下调至2011年8月18日的0.156元，此为第（II）波。2016年12月23日股价上升至0.45元完成了第（III）波；过后下调至2019年12月23日的0.205元结束了第（IV）波。截至今年元月30日股价已经上升至0.56元，短期回扯充其量只能填补介于0.38元与0.36元的缺口，过后将回升以完成第（V）波。