黄循财：政府继续给予援助 明年上调消费税不致冲击中低收入国人

副总理兼财政部长黄循财说，“如果我们不调高消费税，就会把债务留给下一代承担。我看这不是正确的做法。虽然消费税上调，可是大家也不用太担心，因为政府已经加强了定心与援助配套和消费税补助券。”

尽管通货膨胀维持在高水平，我国明年会如期上调消费税，但中低收入国人不会受到太大冲击，因为政府明年会继续给予援助，协助家庭抵消消费税上调的影响。

副总理兼财政部长黄循财星期三（3月15日）出席《联合早报》预算案商业论坛，他在回应大华银行首席经济师全德健有关消费税提问时说，政府打算如期上调消费税，因为新加坡的人口继续老龄化，政府需要增加开支来照顾更多年长者，消费税上调能为政府带来额外收入。

“如果我们不这么做，就会把债务留给下一代承担。我看这不是正确的做法。虽然消费税上调，可是大家也不用太担心，因为政府已经加强了定心与援助配套（Assurance Package）和消费税补助券（GSTV）。”

黄循财说，通过这些措施，低收入国人其实获得最大的帮助。低收入国人家庭今年获得的援助，能完全抵消消费税上调和通货膨胀所造成的额外开支。中等收入家庭今年得到的帮助也能够抵消大部分的额外开销。

因此，消费税调高后，中低收入家庭不会受到太大影响，尤其是低收入家庭。黄循财承诺，政府明年还会提供相似的援助来帮助国人。

至于接下来的税制走向，黄循财说，这取决于政府的收支情况。增加开支之前，要确保这笔开支是必要的，以及能够让国人受惠。必要时我国也要继续调整措施，看能不能减轻政府开支。

黄循财指出，政府会考虑所有不同类型的税收，“不只是单单靠财富税，因为财富的流动性很高。”

防止税基侵蚀和盈利转移 不表示吸引投资竞争会停止

他说：“有些人说我们的做法是劫富济贫，可财政部长不是罗宾汉。”政府的原则是每个人都要贡献，为国家出一分力，每个人要缴税。不过，比较有能力的国人付更多的税，做出更大贡献；那些比较有需要、能力不足的国人会得到更大的帮助。

“这是一个平等、累进的制度，我们接下来还会往这个方向走。”

谈到我国在吸引投资和人才时面对的竞争，黄循财说，第二代防止税基侵蚀和盈利转移（BEPS 2.0）推行后，不表示吸引投资的竞争会停止。

面对地缘政治紧张局势，很多跨国公司开始计划把业务转回到本国或邻国。如果它们还是继续在亚洲投资，可以选比新加坡市场大，或者成本较低的国家来投资。

黄循财指出，在今年的预算案，我国为全国生产力基金（National Productivity Fund）注入40亿元，继续吸引高质量的投资。同时，政府也会继续加强其他方面的优势，如加强我国的枢纽位置、提升劳动队伍，以及保持社会稳定。“通过这些不同的努力，我有信心我们可以保持新加坡的竞争力。”

这场论坛的主要赞助机构是大华银行，场地合作伙伴是鹏瑞利集团和首都剧院。

预算案部分答问录

高泉庆：

我们的经济已从疫情走出来，但大家都知道前方有不少挑战。本地同时也有一些有远见和能力的企业，如果它们能够为国家提供一些解决方案，缓解挑战，这也能够发挥出超越一家企业的价值。本地企业可以怎么协助政府，或我们能怎么加强公共和私人领域的战略合作，一起克服大环境的挑战？

黄循财：

我们要设立一个好的培训和工作配对系统，需要政府和企业的合作，才能确保员工所受到的培训能够转化成更好的就业机会。绿色经济转型方面，我们也必须和企业紧密合作，才能够达到净零碳排放的目标。所以我们在这些不同的领域会继续探讨怎么更紧密地合作，应对共同的挑战。

林明彦：

工商联合总会有许多跨国企业会员，都非常关注第二代防止税基侵蚀和盈利转移（BEPS 2.0）的影响，副总理也提到许多不同措施来应对未来的竞争。在考虑这些措施时，政府是不是可以多一点引导跨国企业，让它们多做一些，通过工作岗位和技术转移，给新加坡提供更多就业和提升的机会？

黄循财：

跨国公司在新加坡投资已经给本地企业和国人很大的发展机会。比如说几个半导体国际公司来到这里投资，都会和本地企业合作，让中小企业为它们提供服务，以及通过技术转移，鼓励本地企业采取新科技，提高生产力……我们会继续设法加强企业之间的合作和交流，因为这是新加坡的优势，我们要继续加强企业的合作，加强技术转移，让本地企业和员工争取更好的发展机会。

王腾忆：

除了疫情以外，这几年政府的措施都比较集中，选比较有机会、比较成功的企业，或许有点在选赢家（pick winners）。这是正确的，因为子弹要花在有用的企业。可是对很多小微企业来说，维持比较大众化的资助计划，比如生产力解决方案津贴（Productivity Solution Grant），还是比较重要的，像今年宣布的企业创新计划（Enterprise Innovation Scheme），这些大众化的计划对小企业非常重要。

黄循财：

我们不是选赢家，我们是看谁跑得快，你跑得快，我们就尽量跟你配合。