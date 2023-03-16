刘燕玲：后疫情时代不再受限 本地企业应大展拳脚走向国外

在后冠病疫情时代，本地企业不再受限制，可以大展拳脚走向国外，中小企业和邻里企业也可以通过国际化拓展业务。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲星期三（3月15日）出席《联合早报》财政预算案论坛的对话会时，以创立于2013年的本地家具品牌Castlery为例，说明一家年轻企业如何走向国际市场。

在2017年，Castlery通过企发局的企业腾飞计划（Scale-up SG）进军澳大利亚，两年后打入美国市场。刘燕玲说，Castlery今年只步入第10周年，这几年靠企业腾飞计划，营业额已经破1亿元，当中80％来自海外，主要是美国。

刘燕玲也以位于武吉甘柏的教育中心泛乐学堂（Fun Learners’School）为例说，这家中心起初是个小店铺，过去几年受邀加入企发局的考察团，公司目前在与辽宁的几个教育机构合作。

她说，泛乐学堂也通过企发局的企业发展计划（Enterprise Development Grant），发展虚拟线上学习平台，这个平台已进军到中国、马来西亚和柬埔寨。

她呼吁本地企业：“现在已经没有疫情措施，大家一定要大展拳脚走出国外，不单单是我们的东南亚、中国、印度，敢敢地去一些新兴的领域。”

为协助本地企业国际化，企发局设立很多海外中心，目前有36个海外中心，将近一半遍布东南亚和中国。

中小企业商会会长王腾忆提问，政府是否能多派公务人员，帮企业国际化，让政府和商界更紧密地合作。他说，如果有更多海外中心协助本地企业在海外市场落地生根，对企业的发展潜能和营业思维有很大的帮助。

副总理兼财政部长黄循财回答说，如果政府部门聘请更多人员，政府开支肯定会继续增加。另外，私人领域已面对人手不足的挑战，若政府部门继续请更多人才，这个问题或许会加剧，所以在这方面要取得平衡。

黄循财强调，政府很重视商会商团的工作，会继续探讨如何提供更多支持和帮助，希望通过商团鼓励更多企业开拓新市场，以及携手合作进军海外市场。