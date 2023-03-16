本栏于去年9月14日曾论及美元的升势将持续，可测得目标为1468.97韩元。然而，若以一个颠倒“头肩形”的高，计自1287.77韩元的“颈线”，则可测得最终目标为1512.07韩元。当时美元兑韩元为1374.63左右，美元过后继续上升。9月24日美元升至1445.82韩元，与上述的1468.97元的目标相去不远，遂进入三波调整。同年11月15日美元下试1307.47韩元完成了图中的（A）波，接着回扯至11月22日的1362.60韩元，并以“转向”信号结束了（B）波，旋进入具五波的（C）波跌势。同年12月5日美元下探1289.34韩元完成了第（1）波。过后回扯至12月7日的1325.90韩元，此为第（2）波。12月30日美元下跌至1251.98韩元结束了第（3）波，随即回扯至1280.44韩元完成了第（4）波，而第（5）波终于在今年2月2日的1215.42韩元结束，同时以“转向”信号为（C）波画下句号，也完成图中的第（五）点，遂进入升势。若以第（三）与第（四）点价差，计自第（五）点，可测得基本目标为1581.58韩元。