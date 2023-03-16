美加密货币交易所Coinbase 与渣打合作使用本地银行转账交易

美国加密货币交易所Coinbase与渣打银行（Standard Chartered）合作，让本地投资者透过本地任何一家银行使用新元转账来交易加密货币。

另外，新用户可以使用Singpass加入公司平台，减少身份验证所需的时间。

在美国纳斯达克交易所上市的Coinbase去年10月获得新加坡金融管理局的原则性批准，在付款服务法令下提供数码付款代币（Digital Payment Token，简称DPT）服务。

Coinbase新加坡总经理阿迈德（Hassan Ahmed）说，新加坡立志成为全球第三代网络（Web 3.0）枢纽，Coinbase致力于支持这个目标，把最好的产品体验带到本地市场。

阿迈德接受《联合早报》访问时说，尽管近期传统银行业经历动荡，但Coinbase仍照常运营，“我们所有客户的资金仍然是安全且可随时取出的。”

美国三家银行过去一周内相继倒闭，包括对加密业者友好的标志银行（Signature Bank），而Coinbase已披露它在标志银行存有2亿4000万美元（约3亿2300万新元）。

加密货币市场去年遭遇严酷寒冬，投资交易平台接连倒闭。为了度过加密寒冬，Coinbase实行裁员以节省成本，今年1月宣布裁退约950人，占员工总数的20％，是去年以来的第三轮裁员行动。公司原本打算扩大近100人的新加坡团队，最终不得不裁退约15％的员工，并放缓东南亚的扩张速度。

除了暂停日本办事处，Coinbase目前仍继续运营印度、菲律宾和澳大利亚办事处。