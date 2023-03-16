人工智能“看相术” 助洞察客户心思谈成生意

面相学在中国已有千年历史，且一直在民间流传，随着人工智能（AI）崛起，有一家公司利用人工智能来教导相人识人的方法，让业务人员在几秒钟内看透客户的心思，把生意谈成。

这家公司名为“人识”，联合创办人是义安理工学院前商业与社会企业讲师林亦涵（38岁）。

林亦涵接受《联合早报》访问时说，公司开创的人格分析工具MindReader，经多家本地和跨国保险公司和银行行销人员的测试，准确度达70%。

这个人格分析工具能够从一个人的照片和社交媒体贴文解读一个人的性格，那么一来销售人员就能够根据不同客户的个性，制定与他们正确沟通的方法，争取谈成业务。

“我们的先辈成功通过识别面部特征，来了解一个人的性格或个性，而我们则让人工智能以貌识人。”

他说，如果相信每个人的脸部特征可能代表一些性格上的特点，那么人工智能就能找出和解读这些特征。

采用美国心理学家 已验证个性分析系统

MindReader是采用美国一名心理学家所设计并已得到验证的个性分析系统而创立。

公司利用这个系统中的框架，让人工智能学习“看相”。随着公司获得更多个人的数据和面部图像，人工智能将被训练得更具备智能，精确度也会提高。

MindReader的缘起，可说是从林亦涵过去经营“关系培训”业务的失败开始的。辞去理工学院讲师的工作后，他一头栽进销售培训，教导销售人员运用实用心理学来提高他们的工作效率。

可是，由于本身缺乏行业知识和销售能力，他很快陷入否定自己能力的情绪中。

不过，他并没有被自己的负面情绪打倒，痛定思痛后下定决心利用自己洞察人们行为举止的天赋，以及所考获的人格类型测验（MBTI）认证，来帮助销售人员提高争取到客户的胜算。

他取得的第一个突破证实了这个想法的可行性。本地一家保险公司认可他的方法，支付了5000元请他提供一个为期两天的培训课程。

这对当时刚刚当上父亲却处于创业困境的林亦涵来说，是一笔不小的数目。

口碑很快传开，在2017年，就在他出版第一本书时，一家跨国银行和一家本地银行也成为他的客户。

谈到MindReader的开发，他表示自2021年以来就展开研发工作，期间连同财务顾问和企业家等，一起测试这项新科技。这些行业人士所采用的沟通方式，与他们争取到的成果休戚相关。

进行了广泛的测试和概念验证，并且看到成效后，公司才决定在今年推出这项产品。

面相学由来已久，但仍有人提出质疑，认为人的个性不可能仅从外表就看得出来，但林亦涵对人工智能识人的理念没有动摇，并充满探索精神。

“如果什么都不尝试而一味地批评说无法做到，这是很容易的。但是如果人工智能能够准确有效地做到呢？

“那么，在开发许多未来其他应用时，它将是革命性的，人们之间能更有效地沟通，并减少误解。

“我们追求的愿景，就是希望改善人与人之间的互动和沟通，通过人工智能提升我们的生活品质。”

打算进驻红娘领域 制作约会应用

今年，公司除了继续为财务顾问、业务发展人员和顾问等建立应用，还打算进驻红娘领域，制作约会应用。

公司也将成立研究团队改善人工智能，与更多商业伙伴合作，把客户引入公司平台。

“这将是一个振奋人心的旅程——ChatGPT（聊天机器人）花了九年时间研发，才获得成功。我们今年将投入大量精力，希望能分得一杯羹。”