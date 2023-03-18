传将分拆烈酒业务上市 泰国酿酒澄清目前无具体计划

泰国酿酒（Thai Beverage）近日被传考虑出售或分拆烈酒业务上市，但集团已澄清说，它目前尚未有具体计划。

分析师认为，泰国酿酒分拆烈酒业务上市，将有助于集团的发展。

彭博社星期四（3月16日）报道引述有消息人士称，泰国酿酒正探讨烈酒业务的各种选项，包括在本地进行首次公开募股（IPO）。集团也可能出售当地最畅销的白酒品牌Mekhong和Ruang Khao的股份。

报道说，在这项交易中，集团的烈酒业务估值可达50亿美元（约67亿新元），甚至高达100亿美元。

针对报道，泰国酿酒当天深夜发布文告澄清说，它尚未有具体计划。同时，作为亚细安地区领先的烈酒制造商，集团将继续与专业人士合作，优化集团运营，并对集团的核心业务前景充满信心。

辉立证券首席交易员张健良接受《联合早报》采访时说，烈酒业务是泰国酿酒净利的主要来源，集团应不会出售全部的核心业务。相比之下，通过首次公开募股（IPO）有利于集团发展，因为IPO的收益不仅有助于集团在高利率环境下减低负债，同时让集团有更多现金去发展其他业务或回报股东。

泰国酿酒2022财年的净利同比增加22.2％至301亿零600万泰铢（约37亿8268万新元），其中烈酒业务的贡献最大，达71.9％。集团营收同比增加13.2％至2723亿5900万泰铢，烈酒业务占了42.7％。

近期或不是上市最佳时机

FSMOne.com高级投资组合经理游维仁认为，IPO可释放泰国酿酒烈酒业务的潜在价值，让热衷烈酒业务的投资者专注这一核心业务。业务分拆上市可推高集团烈酒和整体市场估值。

目前，泰国酿酒的本益比仅为13.5，同行皇胜酿酒（Emperador）和帝亚吉欧（Diageo）则分别为34.2和22.6。分拆烈酒业务上市后，估计泰国酿酒的本益比会接近这些同行。

游维仁还说，虽然烈酒业务IPO对集团有利，但为获得更好的估值，选择上市时间至关重要。由于美国银行接连倒闭导致市场情绪谨慎，近期或许不是上市的最佳时机。

对于泰国酿酒的烈酒业务展望，星展集团（DBS）星期三报告预计，通货膨胀有所缓解以及市场需求增加，集团的烈酒收入下来几个季度会持续复苏，息税折摊前盈利应在2023财年末上扬。

张健良也认为，旅游业逐步恢复，当地啤酒和烈酒销售应有起色。不过，高通胀可能导致消费者减少烈酒消费或改喝啤酒。

游维仁则认为，烈酒不属于必需消费品，随着全球经济增长放缓以及消费者减少不必要支出，可能会冲击烈酒生意。

泰国酿酒星期五（3月17日）闭市报0.635元，上涨1.6％。