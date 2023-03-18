万国 Bukit Sembawang

本栏于去年11月5日曾论及这只股票短期回扯当填补介于4.23元与4.27间的缺口,并升试4.37元的阻力线后，重返跌势。当时股价为4.19元左右。11月7日股价骤然上升至4.58元，不但填补上述缺口，同时也升逾上述位于4.37元的阻力线，完成了图中的（A）波。11月25日股价迅速下探4.10元，此为（B）波，接着进入具三波的（C）波。12月16日股价升试4.39元完成了（a）波，过后回扯至12月20日的4.20元结束了（b）波，旋进入具三细波的（c）波。元月30日股价上升至4.68元，并于当天以“转向”信号完成了（c）波，同时也为（C）波画下句号，此为第（II）波。回顾股价自1998年9月10日下试1.42元结束了A大波，过后回扯至2007年7月17日的9.56元完成了B大波，接着进入具三波的C大波。期间（A）波止于2009年3月17日的1.60元，过后回升至2017年8月3日的5.95元完成了（B）波。因此，股价目前正处（C）波跌势中的第（III）波，一旦跌穿位于3.245元的“支撑点”，股价当朝2.29元前进。