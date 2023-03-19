房贷重新定价或再融资须知

投资理财

最佳时机是在获得房贷和定期贷款最低利率的再融资期间。

此时，两种贷款的锁定到期日很接近，有利于后续的房贷审核。

美国联邦储备局去年来频频加息，本地房屋贷款利率水涨船高，贷款人是否考虑重新定价或再融资？

重新定价（repricing）是指与贷款银行重新协商合同和利率，签订新合同。

再融资（refinancing）是把房贷从一家银行转到另一家银行，因此会付出额外的时间与精力，这些都是成本。所以在做决定前，须衡量总体成本收益率。

现在已进入数码银行时代，房贷比较网站应运而生，再融资所耗费的时间和精力比以前大幅降低。

房贷重新定价或再融资前，除了考虑节省利息，还要考虑哪些因素？你可以从以下问题入手。

一、多早可开始评估房贷？

大多数人都不知道，可以在锁定期到期前的六个月与另一家贷款机构签订新房贷合同。

随着联储局加息，2022年的利率迅速飙升至4.25％，意味着耽搁一到两个月也可能须付出更多成本。比如2022年初的房贷固定利率为1.08％，年底就涨到了3.9％。

二、近期会买卖房地产吗？

在深入研究利率前，必须考虑在未来两三年内会否出售房产。

在锁定期内出售，必须支付1.5％的赎回违约金（按未偿贷款金额计算)。

通常出售的原因包括家庭因素，如搬到距离新学校、新公司更近的地方，或住靠近年迈的父母。

即使你不想卖房，但假如你要购买第二套甚至第三套投资房产，这时你可能须把当前的房地产过户给别人。

过户的最佳时机是在锁定期结束时的房贷审核期内（过户包括部分房产出售，须缴纳锁定期违约金）。

三、未来须借更多钱 还是要偿还部分贷款？

每个人在生命的不同阶段有不同需求。

有人想在退休前还清所有债务，轻轻松松生活，有人想在最年轻有为的年纪里投入资金开创事业。

未来五年里你是否有资金需求?

对于房地产业主来说，资产增值抵押贷款（业内一般称为定期贷款）是市面上最优惠的杠杆，它以房产作为抵押担保。

与商业贷款、循环信贷额度、个人贷款等不同，它面临的“追加保证金”或高额违约金的风险要低得多。

最佳时机是在获得房贷和定期贷款最低利率的再融资期间。此时，两种贷款的锁定到期日很接近(通常在一个月内），有利于后续的房贷审核。

四、当前利率展望如何？

我们再来看看最常见的问题——应该选择固定利率还是浮动利率?

2023年利率水平主要取决于联储局。市场情绪就像钟摆，会随美国最新的通胀与就业数据来回摇摆。星展集团执行总裁高博德（Piyush Gupta）在第四季度业绩发布后受访时指出，他个人预测“他们（联储局）将把利率维持在5％至5.25％，并在本年度内维持该水平”。

如果他预测准确，这情况就与2006年至2007年类似，三个月复合利率已接近峰值。大家应回到基本面，看看利率周期。

五、怎样调整贷款余额 缩短还款期限省钱？

分期偿还房贷主要包括贷款本金、还款期限、月供和利息四部分。大多数人在房贷审核时只看利率。他们没想到还有另外两种省钱方式，一是偿还部分本金贷款，另一种是计算收入的增长情况，在可以承受月供的情况下缩短还款期限。

六、工作展望如何？

行业内有什么影响收入的不利因素？或者为了更好的前景、成长和发展，或出于个人原因，需要换到其他职位、工作甚至其他地方。在快速变化且不确定的世界里，提前规划是明智的。

假如在收入状况发生变化时再进行房贷再融资可能更难，尤其是投资房产的房贷。这时，锁定期之后利差相对低且稳定的浮动利率房贷可能是更好的选择，这是因为固定利率房贷在固定期限结束后总是会恢复至更高利差。

七、除低利率 还有哪些优惠？

再定价时需要支付少许管理费（或转换费），无须请律师重做抵押文件。在竞争激烈的利率环境中，银行也可能不收取这项费用。

另一方面，再融资须要更换贷款银行，并须签订新合约及备案，还须有新的估值报告。

尽管如此，这仍然是“成本更低”的方式，因为新的放贷机构一般会提供补贴或现金返利，几乎可以覆盖所有成本。

成本也必须以收益进行衡量。银行针对贷款产品提供各种条款选项，这些条款可以为个人的短期需求提供巨大价值。

你可以选择免除锁定期内因房产出售产生违约金的房贷方案，或选择提供利率对冲帐户的贷款方案。

有的银行还可以申请组合贷款，部分贷款采用浮动利率，剩余贷款是固定利率，用于对冲潜在的上涨风险。向现有的银行贷款，可以在同家银行的储蓄账户赚取额外利息。

（作者是抵押贷款咨询公司MortgageWise.sg执行董事）