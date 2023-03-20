海峡时报指数 Straits Times Index

本栏于上周一（3月13日）曾论及指数在介于3199.94点与3214.51点间留下缺口。由于这个缺口刚好是在跌穿“支撑线”后出现；因此，这个缺口很可能成了“断层”缺口（Break-away Gap），除非指数能在短期内回扯且将此缺口填补，否则更大的跌幅当随之而来。当时指数为3177.43点左右。见报当天指数骤然下试3132.37点，同时在介于3175.87点与3177.43点间留下缺口。14日指数进一步下探3094.28点，过后渐渐回升，最终以3129.75点闭市，虽然未能以“转向”信号闭市，但是，却也收复不少失地。15日指数再接再厉，跳空直试3186.92点，同时在介于3157.93点与3129.75点间留下缺口；16日指数下调至3134.03点，遂将此缺口的大部分填补。17日指数以跳空开市，直试3179.66点，过后一度回落至3162.35点，同时在介于3162.35点与3155.54点间留下缺口。由于指数自14日下探3094.28点后，就出现三波回扯，估计15日指数上升3186.92点为（a）波，接着回扯至16日的3134.03点，此为（b）波，因此，指数目前正处（c）波升势，能否填补上述第一个缺口，得拭目以待。