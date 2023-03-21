去年第四季 本地办公楼使用成本为全球第六贵城市

新加坡的办公楼使用成本去年第四季是全球第六贵的城市，超越北京、上海、德里、三藩市和迪拜。总办公楼成本是每年每平方英尺193.42元，环比增加1％。

第一太平戴维斯（Savills）星期一（3月20日）发布的黄金地段办公楼使用成本显示，我国的办公楼使用成本全球排第六高。伦敦西部的办公楼使用成本是全球最昂贵的，接着是香港、纽约、东京和伦敦市区。

在我国，房地产业主必须支付税款和服务费，这笔费用都包括在租户支付的总租金中；办公楼的装修成本为每平方英尺180元，会在租赁期内摊销，因此也推高租户的使用总成本。

尽管宏观经济环境不断恶化，但由于各地优质绿色办公空间的供应有限，租户必须争夺有限空间，导致业主需要提供给租户的优惠奖励下降1％。随着各国持续急迫地要达到环境、社会与治理（ESG）的合规，有能力的跨国企业倾向租用环保建筑，因此推高高素质和受认证办公楼空间的价格。

第一太平戴维斯首席执行官劳耀萳在报告中说，办公楼租赁市场正经历转变，宏观经济不明朗和高通货膨胀的情况下，净租金理应趋软，但因高素质的绿色办公空间有限，缓冲了经济面的影响。

报告指出，在巴黎、伦敦和都柏林的影响下，欧洲、中东和非洲（EMEA）业主所需要給予租户的优惠奖励下跌幅度最大，达5％。

相比之下，亚太地区业主給予优惠措施的减幅最小，去年平均减幅0.5％。由于科技领域的变迁，三藩市正努力保留和吸引租户，因此推高北美洲給予租户的优惠奖励达2％。

第一太平大维斯研究预测，全球黄金地段办公楼今年的租金增长将大致持平或微幅增长。亚太区增长1％，EMEA增长2％，而北美的办公楼租金则持平。

第一太平戴维斯研究部主管张敏璋说：“由于租户需要迁往高素质办公楼以满足ESG的合规，通胀加剧了服务收费的涨幅，以及源源不断的家族办公室在本地设立，今年我们一篮子办公楼的租金或能取得同比2％的增长。”

报告指出，办公楼租赁市场正经历转变，宏观经济不明朗和高通货膨胀的情况下，净租金理应趋软，但因高素质的绿色办公空间有限，缓冲了经济面的影响。